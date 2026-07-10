México resiste, pero no despega

22.8 millones de mexicanos tienen hoy un empleo formal, la cifra más alta de la historia. Pero México crecerá este año apenas 2%, según el FMI, uno de los ritmos más lentos entre las economías emergentes. Aun así, el gobierno tiene razón en presumir sus mejores cifras. El miércoles pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentaron una inflación de 3.37% anual en junio, comparada con 4.32% en junio de 2025, con variación mensual negativa de 0.27% respecto a mayo, y una tasa de desempleo de 2.7%, la segunda más baja de la OCDE. A eso se suman exportaciones por 723,000 millones de dólares y un comercio bilateral con Estados Unidos de 839,000 millones, ambos récord en los 12 meses a mayo de 2026. Además, en 2025 México captó 41,000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), siendo uno de los 10 países que más la atraen. Todo cierto. Nada de eso es estabilidad artificial.

Pero estable no es lo mismo que fuerte. La formación bruta de capital fijo, la inversión en construcción, maquinaria y equipo, creció 4.0% en abril de 2026 respecto a marzo, y 5.1% comparada con abril de 2025, pero ese impulso lo explica la construcción y la vivienda pública, no una inversión productiva. En maquinaria y equipo, clave para modernizar la economía, el avance fue de apenas 2.0% mensual y 0.9% anual, y la maquinaria nacional cayó 10.6% en el mismo comparativo. El consumo privado crece 2.1% respecto a hace un año, pero el gasto en bienes importados se dispara 11.7% mientras el de bienes nacionales se queda en 0.0%. Es decir, el país compra afuera lo que no produce en casa.

El mapa productivo tampoco es uniforme. En marzo de 2026, en variación mensual, San Luis Potosí lideró el crecimiento industrial del país con 5.1%, seguido de Michoacán con 4.0% y Veracruz con 3.6%, mientras Coahuila no registró variación respecto a febrero y Durango cayó 1.7%. La productividad laboral avanzó 0.5% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al tercero y 0.9% frente al cierre de 2024, pero el PIB por trabajador mexicano lleva una década sin moverse, según el Banco Mundial. El nearshoring trajo plantas y exportaciones, no una real transformación tecnológica.

El FMI, en su Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, también difundido el miércoles pasado, proyecta para México un crecimiento de apenas 2.0% este año y 2.3% en 2027, muy por debajo del 6.0% o 7.5% que prevé para India o Vietnam. Advierte que la incertidumbre seguirá frenando la actividad, por el encarecimiento energético tras la guerra en Irán y por la decisión de EU de no renovar el T-MEC por otros 16 años.

Ahí está lo que conviene mirar, más allá del triunfalismo oficial. La fortaleza económica mexicana depende de un marco externo, el T-MEC, y las cadenas automotrices con EU y Canadá, cuya continuidad no depende de México sino de decisiones de Donald Trump. Si ese marco se vuelve volátil, esos récords pueden convertirse en la próxima vulnerabilidad. México es macroeconómicamente resistente, pero mientras no diversifique su mercado interno y modernice su aparato productivo, seguirá siendo un país capaz de resistir los golpes que vienen de fuera, pero incapaz de producir su propio impulso de crecimiento.

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