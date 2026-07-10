INE rechaza monitorear noticias sobre posibles narcocandidatos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó realizar un monitoreo en noticieros de radio y televisión sobre las acusaciones relacionadas con posibles narcocandidatos que busquen competir en las elecciones de 2027.

La mayoría de los consejeros del INE mostraron su desacuerdo por integrar una variante a la metodología, y el catálogo de programas de radio y televisión y los requerimientos técnicos que regirán el monitoreo de noticias durante las etapas de precampaña y campaña del Proceso Electoral Federal 2026-2027, planteado por la consejera Carla Humphrey, quien advirtió que esto se relaciona con la reforma que obliga a esta institución a integrar una nueva comisión de verificación de integridad de candidaturas.

En este sentido, recordó que una de las principales labores de esta nueva Comisión será conocer y realizar evaluaciones de riesgos de las personas precandidatas y candidatas y, con base en ello, determinar la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria con la que cuentan diversas autoridades para presumir que la persona evaluada está relacionada con actividades delictivas.

Por otro lado, el consejero Arturo Castillo Loza, reiteró su llamado al Consejo General para regular lo que llamó las “pre pre precampañas” que han puesto en marcha la mayoría de los partidos políticos nacionales.

En otro asunto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tomó protesta a los representantes de los nuevos partidos políticos “Somos México” y “PAZ”.

En el caso de “Somos México”, asumieron funciones Emilio Álvarez Icaza Longoria como representante propietario y el exconsejero del INE Marco Antonio Baños Martínez como suplente.

Asimismo, por parte del “Partido Paz” se acreditó a Ernesto Guerra Mota y a Iván Nájera Guzmán como representante propietario y suplente, respectivamente.