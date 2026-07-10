Rocha Moya reaparece tras 69 días de pedir licencia

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya tardó 69 días en reaparecer después de que fue señalado, junto con otros nueve funcionarios, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Lo anterior se da después de que Carlos Loret de Mola haya asegurado que Rocha Moya cambió de ubicación en su estado con el apoyo de los elementos federales y bajo el temor de que fuera extraído en un operativo de Estados Unidos.

Después de estas aseveraciones, el gobernador con licencia explicó que, desde el 1 de mayo del presente año y hasta ayer, ha permanecido sin moverse en su domicilio en Culiacán, Sinaloa.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”, escribió en sus redes sociales Rocha Moya.

El gobernador con licencia también señaló que ha sido objeto de una embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno.

“Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”.

Asimismo, una vez más menciona que las acusaciones son un ataque que busca estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento”, indicó.

De qué lo señalan

A finales de mayo del presente año, Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios, entre los que figura el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, fueron señalados de integrar una red de corrupción que favorecía al Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya afirma que la solicitud de licencia a su cargo tiene la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a su cargo, se investigue.

“En este lapso, comparecí ante FGR, a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal”, reconoció.

En este lapso Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado y Enrique Díaz Veg, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rocha Moya se entregaron a autoridades de EU para atender su situación legal.