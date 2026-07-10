Mutismos morenistas

Mientras baja la fiebre mundialista, aumenta la temperatura dentro de Morena, en las vísperas de que arranquen las evaluaciones para definir a los 17 coordinadores estatales de los comités para la defensa de la soberanía y la transformación.

Los encuestadores guindas saldrán a medir a partir del próximo fin de semana, los resultados estarán listos a más tardar a finales de este mes.

En el primer bloque, confirmó Imelda Castro, estará Sinaloa. De confirmarse esta noticia, la diputada Tere Guerra Ochoa se vería directamente afectada pues la senadora mantendría una holgada ventaja sobre el resto de los aspirantes

En Guerrero, Félix Salgado Macedonio emprendió una gira por Guerrero al tiempo que la dirigencia nacional morenista autorizó a los aspirantes a la coordinación estatal de los comités de defensa convocar y encabezar “asambleas informativas”, aunque la convocatoria a este proceso político establece que aquellos “cuyo registro no haya sido otorgado por la Comisión Nacional de Elecciones, no podrán realizar dichas actividades”. No obstante, la presidenta del CEN, Ariadna Montiel, validó la promoción del líder y se apuntó para acompañarlo en algunos tramos de sus recorridos.

En Chihuahua, la dirigencia del Partido Verde decidió hacer público su respaldo al exalcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien compite con la senadora Andrea Chávez por la nominación. La cúpula morenista no tuvo ninguna reacción sobre este destape.

Y es que el acuerdo entre morenistas y pevemistas se mantiene en sus términos: la formación ecologista podrá llevar mano en la nominación de los candidatos en las entidades donde no gobierna actualmente Morena.

Una extensión de ese postulado podría beneficiar al PT, que insiste en perfilar al diputado Jesús Alberto Elizondo, en Nuevo León. La convocatoria para el proceso de selección del coordinador de los comités estipula que el designado debe tener 30 años cumplidos.

Respaldado por la comisión política del PT, el legislador acudió a tramitar su registro, aunque apenas cuenta con 28 años de edad. El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la Constitución Política para reducir la edad para aspirar a la gubernatura, de 32 a 28 años, y apenas ayer, el decreto entró en vigor, por lo que esa modificación aplicará para el proceso electoral de 2027.

Esa reforma, de la que se beneficiaría eventualmente Mariana Rodríguez, no tuvo el aval de la dirigencia del partido guinda y han surgido voces que exigen que los diputados locales que votaron a favor de la reforma sean sancionados. Elizondo inmediatamente acudió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para insistir en la validez de su inscripción.

Fugazmente, Ricardo Peralta fue director de las Aduanas y subsecretario de Gobernación. Tras de algunos años de voluntario retraimiento, regresó a la escena pública con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien lo nombró su representante en la Ciudad de México. Y se ha colocado en el centro del huracán por divulgar los resultados de mediciones de opinión que ponen al exalcalde de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García, por encima de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera. En el Altiplano se quejan de otros funcionarios de primer nivel de la actual administración que abiertamente trabajan a favor de la legisladora.

Efectos secundarios

INCORPORADOS. En la sede de la Fundación Colosio, Alejandro Moreno Cárdenas tiene una oficina alterna. Allí, la tarde del pasado miércoles 8, recibió a sus colaboradores más cercanos y a los coordinadores de las bancadas del PRI, para una sesión de análisis de la coyuntura nacional en la que escucharon una lectura sobre el humor social formulada por Liébano Sáenz, el exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Ernesto Zedillo, y los comentarios de la exlideresa perredista y extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, y del dos veces secretario en el gabinete calderonista, Javier Lozano Alarcón.