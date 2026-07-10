Ven contradicciones en versión de Ken Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo su afirmación de que Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, mintió al afirmar que el gobierno estadounidense no intervino en el traslado del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada a aquel país, en julio de 2024, porque habría participado la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés).

“Y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira, por parte del exembajador”, reafirmó al ser cuestionada sobre las declaraciones de Salazar de anteayer en redes sociales, por las que reiteró que el gobierno norteamericano no intervino en aquella operación.

“Lo que no explica (Salazar) es cómo es que el propio FBI presenta el avión (utilizado para el traslado) en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI; esa es la contradicción.

“El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico… ( ) el problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía (General de la República), hay falta a la verdad por parte del exembajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando”, respondió.

En su mensaje publicado en X, el exdiplomático escribió:

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth”.

Sheinbaum Pardo afirmó que el asunto “es muy relevante’’ porque de confirmarse la participación del gobierno estadounidense implicaría violación de la soberanía nacional.

“... el asunto aquí ha sido una violación a la soberanía, porque —repito— el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido, aquí tenía orden de aprehensión. Pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, expresó.