Formal, uno de cada siete empleos en plataformas

Solo el 14% de los trabajadores de plataformas se convierten en empleos con todas las prestaciones, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al cierre de este periodo, la institución reportó un padrón de 1 millón 663,147 repartidores y conductores con acceso habilitado para la atención de emergencias médicas, pero la cobertura integral que abarca la totalidad de los seguros contemplados por la ley beneficia únicamente a 237,627 trabajadores, equivalente al 14.28% del total.

A casi un año de que se aprobó la reforma, siendo México uno de los países pioneros, mantiene al 85.72% de los trabajadores acotado a la atención médica inmediata, sin posibilidad de generar una trayectoria pensionaria o acceder a prestaciones económicas.

La brecha estructural muestra un avance marginal desde la puesta en marcha de la estrategia regulatoria. En julio de 2025, cuando inició el programa, el IMSS contabilizó 1 millón 291,365 trabajadores con derecho a urgencias médicas, de los cuales sólo el 10.28%, correspondiente a 132,841 personas, recibieron los beneficios de todos los seguros.

El comparativo anual refleja la incorporación de 104,786 trabajadores a la modalidad de cobertura plena y un incremento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de formalización.

Sin embargo, el volumen de registros internos dentro del propio padrón se mantiene elevado, ya que en la actualidad 1 millón 425,520 personas dedicadas a las plataformas digitales se encuentran activas en el sistema para la atención de contingencias de salud, pero carecen de una red de protección social completa.

Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Plataformas (UNTA), dijo que este incremento responde a factores temporales, específicamente a la actividad económica generada por la temporada de torneos de fútbol y la demanda de movilidad y entrega.

“El comportamiento registrado no indica cambios estructurales, pues se trata de un fenómeno estacional. El impacto en los ingresos fue distinto según el segmento. Los conductores de transporte de pasajeros enfrentaron mayores tiempos de traslado y consumo de combustible debido a las condiciones de tránsito, lo cual neutralizó los efectos de las tarifas dinámicas. Por otro lado, el sector de entrega de alimentos y paquetería presentó mayores ganancias ante el incremento de pedidos y los incentivos otorgados durante los eventos deportivos”, comentó el líder sindical.

Una mayor participación de trabajadores con pleno empleo difícilmente se dará, pues “los requisitos de ingreso siguen siendo superiores a las percepciones promedio de la mayoría de los trabajadores del sector”.

En tanto, Jorge Sales Boyoli, socio laboral del despacho, destacó que “al modelo de regulación de plataformas no se le puede pedir lo que no puede dar, pues visto el número en su conjunto es positivo en virtud de que estas personas no tenían ninguna protección. Por otra parte sería muchos más exacto, para efectos de estadística y divulgación, distinguir entre afiliados y asegurados”.