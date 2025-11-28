Industria automotriz aportó 4.5% al PIB de México en el 3T del 2025

La industria automotriz en México se ha consolidado como uno de los pilares de la economía nacional.

Según datos recientes del Inegi y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), este sector aportó 4.5% al Producto Interno Bruto (PIB) del país en el tercer trimestre del 2025.

Además, dentro del sector manufacturero representa casi el 30% del total de la producción, siendo uno de los subsectores más importantes, junto con el de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ese peso económico se refleja también en su capacidad productiva y su impacto laboral: México es uno de los principales productores mundiales de vehículos, con una producción anual de millones de unidades, y emplea a más de un millón de personas entre manufactura, ensamblaje y proveeduría.