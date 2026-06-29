Universidades fortalecen su papel como eje de la acción climática

Frente a una crisis climática que exige respuestas cada vez más rápidas y coordinadas, las universidades han dejado de ser únicamente espacios de enseñanza para convertirse en actores estratégicos en la generación de conocimiento, la formación de líderes y la vinculación con gobiernos, empresas y organizaciones civiles para impulsar soluciones sostenibles.

Así lo afirmó Paola Visconti, directora de Sustentabilidad e Impacto Social del Tecnológico de Monterrey, quien destacó que las instituciones de educación superior desempeñan tres funciones fundamentales: formar a los futuros tomadores de decisiones, desarrollar investigación científica aplicada y fungir como un puente entre distintos sectores de la sociedad para acelerar la acción climática.

"Nuestro principal rol es formar a los líderes que van a tomar las decisiones del futuro y asegurarnos de que esas decisiones contribuyan a un desarrollo sostenible", señaló.

La directiva explicó que la investigación representa otro de los pilares esenciales de las universidades, ya que permite generar innovación y conocimiento para enfrentar los efectos del cambio climático desde diversas disciplinas. En el caso del Tecnológico de Monterrey, dijo, las soluciones no provienen únicamente de las ingenierías, sino también de áreas como ciencias sociales, humanidades, educación y negocios.

Visconti subrayó que uno de los mayores avances ha sido incorporar la sostenibilidad de manera transversal en la formación académica. Explicó que la actualización de los planes de estudio contempla la educación para el desarrollo sostenible como uno de los principios de diseño curricular, lo que implica que todas las carreras integren esta perspectiva, independientemente de su especialidad.

"Buscamos educar no solamente sobre sostenibilidad, sino para la sostenibilidad, de manera que cualquier profesionista pueda tomar decisiones considerando sus impactos sociales, económicos y ambientales", explicó.

Este enfoque se suma a la integración previa del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13, relacionado con la acción por el clima, en los programas académicos de todas las escuelas del Tecnológico de Monterrey.

Además de la formación y la investigación, Visconti destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre universidades y otros sectores. Recordó que, por primera vez, cerca de 20 instituciones de educación superior participaron en un ejercicio conjunto para aportar propuestas a la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de México, documento que define los compromisos climáticos del país.

El trabajo, realizado junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, permitió identificar que las universidades pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo de capacidades, la generación de evidencia científica y el acompañamiento de políticas públicas.

No obstante, reconoció que uno de los principales desafíos consiste en lograr que los resultados de la investigación lleguen con mayor rapidez a quienes toman decisiones.

Para ello, consideró indispensable ampliar los espacios de diálogo entre investigadores, autoridades y estudiantes, así como fortalecer la divulgación científica para que el conocimiento generado en las universidades pueda traducirse en políticas públicas y acciones concretas.

Finalmente, Visconti sostuvo que el reto más importante ya no es únicamente reducir el impacto ambiental de las instituciones, sino consolidar una auténtica cultura de la sostenibilidad.

A su juicio, ello implica que estudiantes, profesores, colaboradores y directivos incorporen criterios ambientales en sus decisiones cotidianas, desde el consumo de recursos hasta la movilidad o la gestión de residuos.

"Ya no basta con disminuir nuestro impacto negativo. La aspiración debe ser avanzar hacia la regeneración y contribuir a revertir el daño ambiental", concluyó.