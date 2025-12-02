Se unen para proteger a la niñez en torno al Mundial

Con el objetivo de que la hotelería sea un lugar seguro para las infancias durante el próximo Mundial de fútbol (y más allá de esas fechas), la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras-Hoteles por México, (ANCH), UNICEF y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron este lunes un memorándum de entendimiento para proteger a la niñez ante la explotación sexual y la violencia.

En una primera etapa se implementarán acciones conjuntas de capacitación, comunicación y difusión en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara (sedes de los partidos en el 2026). Luego se ampliarán a Tijuana, Cancún y otros destinos turísticos.

“Inicialmente vamos con hoteles con mayor infraestructura y capacidad, porque es donde tendremos mayor gente capacitada y por tener más capacidad de contactar autoridades ante alguna situación de riesgo. La idea es que cada uno de los hoteles tenga sus protocolos de denuncia, porque sabemos que cerca del 93% de las diferentes acciones de violencia no se denuncian”, refirió el presidente de la asociación, Jorge Paoli Díaz.

En conferencia de prensa donde se hizo el anuncio estuvieron invitados representantes de Grupo Hotelero Santa Fe, Grupo Posadas o IHG, quienes manifestaron su total respaldo al nuevo acuerdo como gremio y recordaron que, por su parte, ya cuentan con protocolos al respecto porque es un compromiso del sector, pero que ahora se potenciarán.

El presidente de la ANCH Destacó que también buscarán que los beneficios del acuerdo tripartita se trasladen posteriormente a hoteles independientes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), con quien tienen una buena relación. Sin embargo, existe un reto: la regulación de los servicios de renta a corto plazo que se ofertan en plataformas “porque es precisamente el espacio donde están las cifras más negras respecto al tema a atender. Hay opacidad total, no hay quien reciba a los visitantes y vea quién entra al edificio. No hay circuito cerrado y no se pide identificación”. La ANCH representa a más de 120 marcas, más de 1,500 hoteles y 270,000 habitaciones.

Trabaja conjunto

El representante de UNICEF México, Luis Fernando Carrera, destacó la importancia de trabajar en equipo para que sea un Mundial de fútbol seguro y divertido para niñez, porque existe evidencia de que los grandes eventos deportivos suelen estar asociados con un aumento en los reportes de violencia familiar y con mayores riesgos de explotación sexual infantil y violencia contras niños, niñas, adolescentes y mujeres. “El Mundial es una gran fiesta y un gran negocio, hay que decirlo, para muchas personas. Una preocupación para todos es proteger a los niños. El evento representa una fiesta con motivos para celebrar, pero eso también genera riesgos que debemos prevenir”.