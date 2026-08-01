Tres muertos y 15 heridos en una explosión en una cafetería en Moscú

Al menos tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas este sábado en una explosión en una cafetería de Moscú, informó la policía local, sin precisar la causa del incidente.

"Según la información que tenemos, hoy se ha producido una explosión hacia las 20:10 (17:10 GMT) cerca de una cafetería de verano, que ha causado tres muertos y quince heridos", ha indicado la policía de Moscú a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

Los investigadores y los especialistas forenses de la policía se encuentran en el lugar, añadió.

En vídeos difundidos en canales rusos de Telegram también se ven numerosos camiones de bomberos y ambulancias.

Según la cadena Telegram Baza, conocida por sus vínculos con las fuerzas de seguridad rusas, la explosión se debe a una deflagración de gas en las cocinas de la cafetería.