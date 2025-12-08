ARTF alista licitación para edificios auxiliares en trenes

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) cierra el 2025 en medio de diversas licitaciones relacionadas con el regreso de trenes de pasajeros y el último proceso (de carácter internacional) contemplado es el diseño y construcción de cuatro edificios auxiliares ubicados en el tramo del tren Querétaro-Irapuato, que implicarán una inversión que ronda los 4,500 millones de pesos.

El proyecto de convocatoria se difundió la semana pasada y las constructoras interesadas tienen hasta este martes como límite para hacer sus comentarios. Los trabajos a contratar implican una zona de repostaje (abastecimiento de insumos), una base de mantenimiento y talleres y cocheras. El plazo de ejecución es de 852 días naturales con la intención de iniciar el próximo dos de marzo.

Sobre los recursos disponibles, la ARTF precisó que cuenta con la suficiencia presupuestaria emitida a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto de Hacienda para el año 2026 por un monto de 2,410.6 millones de pesos y que “los compromisos para los siguientes ejercicios fiscales quedarán sujetos para los fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria del año subsecuente”. Entre las capacidades requeridas a las firmas interesadas para garantizar su experiencia están: trabajos similares por un monto de 1,500 millones de pesos, movimientos de tierras por 1,500 millones de pesos y construcción de vías férreas en contratos que suman 1,000 millones de pesos (en los tres casos es más IVA).

“Los licitantes que pretendan acreditar contratos formalizados con particulares, para el desarrollo de Infraestructura pública de la categoría y monto solicitados, deberán presentar invariablemente, copia certificada de dicho contrato y copia simple de la carátula o resumen del contrato origen formalizado entre el privado y la entidad o dependencia correspondiente” se precisó. Además, se solicitó una manifestación bajo protesta de decir verdad en la que señale que se dará preferencia por la utilización de bienes o servicios nacionales, dando prioridad a los insumos de acero nacional.

Las construcciones requeridas (que incluyen: trabajos de cimentación, estructuras, pasos peatonales, albañilerías, instalaciones, acabados y la ejecución de obras exteriores tales como accesos, estacionamientos techados, circulaciones vehiculares y peatonales) permitirán la adecuada eficiencia del servicio ferroviario en el tramo mencionado, el cual permitirá una conexión intermodal con sistemas de transporte masivo locales y que se reduzcan, los costos de viaje.