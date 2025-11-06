Trump evalúa recurrir a un "plan B" si la Corte Suprema bloquea su política arancelaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que considerará alternativas si el Tribunal Supremo falla en contra de su administración sobre la legalidad de los aranceles generalizados.

"Creo que sería devastador para nuestro país, pero también creo que tendremos que desarrollar un plan de "juego dos". Veremos qué pasa", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Dijo que podría intentar otras cosas, pero que serían lentas en comparación.

La Corte Suprema de Estados Unidos celebró ayer miércoles la primera sesión sobre la legalidad de algunos de los aranceles impuestos por el mandatario desde su vuelta a la Casa Blanca en enero.

Los miembros del alto tribunal, de mayoría conservadora, tienen en sus manos el futuro de la agenda comercial del magnate republicano y los millones de dólares que prevé recaudar para las arcas públicas.

Los nueve magistrados dirimen si los poderes de emergencia del presidente dan a Trump la facultad de imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México, país al que el republicano acusa de permitir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Desde el bando opuesto al mandatario, argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no permite a Trump desplegar esta vasta batería de impuestos aduaneros.

Una de las cuestiones claves que se debate en el alto tribunal es la "doctrina de las cuestiones importantes", según la cual, el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado.