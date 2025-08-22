Trump anuncia investigación arancelaria sobre importaciones de muebles en EU

El presidente Donald Trump dijo el viernes que su Gobierno llevará a cabo una "importante" investigación arancelaria sobre los muebles que entran en Estados Unidos.

"Los muebles procedentes de otros países que entren en Estados Unidos serán gravados con aranceles a una tasa aún por determinar", dijo Trump en una publicación en Truth Social, agregando que la investigación se completará en los próximos 50 días.

Los muebles serían los últimos productos importados objeto de una investigación de seguridad nacional por parte del Gobierno de Trump.

El jueves anunció una investigación de seguridad nacional sobre turbinas eólicas importadas y anteriormente ha apuntado al cobre y otros metales