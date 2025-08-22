Canadá eliminará aranceles a productos de EU que cumplan con el T-MEC

Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), anunció el viernes el primer ministro Mark Carney.

Esta medida responde a las exenciones otorgadas a principios de mes por Washington a los productos canadienses.

Los aranceles canadienses sobre los automóviles, el acero y el aluminio estadounidenses se mantendrán por ahora, sostuvo el funcionario en una rueda de prensa en Ottawa.

A partir del 1 de septiembre, el gobierno canadiense "eliminará los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses", en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que equiparará los gravámenes de Ottawa con los aranceles estadounidenses vigentes, dijo Carney en rueda de prensa.

"En este contexto y en consonancia con el compromiso de Canadá con el T-MEC, anuncio hoy que el Gobierno canadiense ahora igualará a Estados Unidos eliminando todos los aranceles de Canadá sobre los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el TMEC", dijo Carney.

"Canadá y Estados Unidos han restablecido ahora el libre comercio para la gran mayoría de nuestros bienes", añadió, reiterando que, en comparación con sus socios comerciales, las exportaciones canadienses seguían estando sujetas en general a un bajo nivel de aranceles estadounidenses.

El anuncio de Carney tiene lugar al día siguiente de una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump y en momentos en que Canadá y Estados Unidos intensifican negociaciones para un acuerdo comercial más amplio.

(Con información de Reuters)