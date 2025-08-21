Trösten Transport presenta su primera camioneta 100% eléctrica en alianza con Engen Capital y Foton

En el marco de su 16 aniversario, Trösten Transport presentó su primera camioneta 100% eléctrica, una unidad de Foton que formará parte de la flotilla que diariamente trasladará a los colaboradores de Engen Capital.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Ulama, en Plaza Samara, Santa Fe, con la presencia de directivos y socios estratégicos, quienes coincidieron en que este paso simboliza un compromiso conjunto con la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en la capital.

Juan Manuel Espinoza, director comercial de Trösten, abrió la ceremonia con un mensaje de agradecimiento y visión: “Este mes es un mes especial para Trösten. En unos días estamos cumpliendo 16 años de haber iniciado este proyecto. Iniciamos con un sueño de crear una empresa de transporte donde la gente pudiera ir todos los días a trabajar de una forma cómoda, práctica, segura. Hoy develamos una camioneta muy especial: nuestra primera camioneta eléctrica, una unidad de Foton que comenzará a circular por las calles de la Ciudad de México”.

Espinoza destacó que Engen Capital, cliente de Trösten desde 2019, ha sido clave en impulsar la mejora continua. “Es un cliente exigente que nos motiva a repensar cómo hacer las cosas y a brindar siempre un mejor servicio”, agregó.

Por parte de Engen Capital, Aron Ortiz, Sourcing, Facilities & EHS, subrayó que la iniciativa responde a su estrategia de sustentabilidad. “Es un honor contar con la primera camioneta 100% eléctrica para nuestro servicio. Trösten es un proveedor estratégico con más de seis años de relación. Nuestro modelo de negocio se basa en un financiamiento consciente, que busca aportar no solo en lo económico, sino también en lo humano y en la vida urbana. Nos llena de orgullo ser parte de esta conciencia ambiental”, dijo.

El diseño de la camioneta, que fue develado en el evento, está inspirado en tres pilares: energía limpia, reducción de huella de carbono y conexión con la vida. En su imagen resalta la fusión de un enchufe con una planta, símbolo de la transición hacia la electromovilidad.

El director de electromovilidad de Foton, Roberto Alejandro Talavera, celebró la alianza y el compromiso con el medio ambiente. “Este lanzamiento no solo muestra el trabajo conjunto, también representa un paso firme hacia la transformación del país. Como marca, tenemos 29 años de experiencia y aunque contamos con todas las tecnologías disponibles, desde hace 25 años nos enfocamos en desarrollar vehículos híbridos y eléctricos. Esta van eléctrica es un hito que nos enorgullece compartir con Trösten”, comentó.

A su vez, Alicia Isabel Acosta Flores, gerente de ESG en Engen Capital, destacó que la movilidad eléctrica ya no es una tendencia futura, sino una necesidad del presente. “En una ciudad con altos niveles de contaminación, es indispensable que todos pongamos nuestro granito de arena. Internamente ya adoptamos una política para que todos los vehículos nuevos de nuestra flotilla sean híbridos o eléctricos, y buscamos que nuestros proveedores, como Trösten, se sumen a este compromiso. La meta es reducir emisiones para 2030, y esta iniciativa es parte de ese plan”, afirmó.

Acosta también subrayó la importancia de informar y desmitificar la electromovilidad. “Existen muchos mitos alrededor, pero el cambio debe hacerse de forma gradual y planeada para que la infraestructura energética pueda soportarlo. Lo fundamental es dar el primer paso y fomentar que toda la cadena de valor participe en este proceso”, puntualizó.

Para Trösten, esta apuesta refuerza su visión de un transporte moderno y sostenible. Espinoza concluyó: “Cuando utilizas una camioneta de Trösten, reduces hasta 20 autos en circulación. Eso significa menos emisiones y un impacto positivo en la comunidad. Estamos convencidos de que el futuro debe ser más sostenible, y esta primera unidad eléctrica es solo el inicio”.

Con este lanzamiento, Trösten, Engen Capital y Foton consolidan una alianza que busca redefinir la movilidad corporativa en México y demostrar que la transición hacia un transporte más limpio y eficiente ya es una realidad.