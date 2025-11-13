¿Cómo transformar la experiencia del cliente actualmente?

En un mundo donde la tecnología y la innovación avanzan a gran velocidad, las empresas deben adaptarse y evolucionar constantemente. En esta entrevista para El Economista, Alejandra Huerta, directora de clientes en MAPFRE México, comparte cómo la compañía está liderando la transformación digital del sector asegurador al reinventar la experiencia del cliente con un enfoque basado en la empatía, la cercanía y la tecnología.

Su visión destaca la importancia de un liderazgo empresarial capaz de anticiparse al cambio, impulsar la innovación y poner al cliente en el centro.

¡No te pierdas esta entrevista del World Business Forum!