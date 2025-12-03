The Home Depot invertirá 406 millones de pesos en nueva tienda en Querétaro

Querétaro, Qro. The Home Depot, la cadena de productos de mejoras para el hogar, anunció una inversión de 406 millones de pesos para instalar una nueva tienda en Querétaro, con este proyecto la empresa acumula una inversión de 1,850 millones de pesos en la entidad.

A 21 años de haber ingresado al mercado queretano, la nueva unidad será la séptima tienda de la empresa en el estado y creará 80 empleos directos; nada más la fase de construcción requerirá de casi 200 trabajadores, de acuerdo con la compañía.

El director senior de Bienes Raíces y Construcción de The Home Depot en México, Guillermo Sonetti, destacó que la nueva tienda representa una oportunidad ante el crecimiento de la región.

“Para nosotros, esta tienda representa mucho más que un nuevo punto de venta. Es la oportunidad de acercarnos aún más a las familias y a los profesionales de una zona que ha crecido con enorme fuerza, (…) esta ubicación en el poniente nos permite corresponderles, estar más presentes en su día a día y acompañarlos en cada proyecto que transforma sus hogares y sus comunidades”, mencionó.

La inversión de la cadena minorista refleja la confianza empresarial en la ciudad e impactará a 400 personas entre empleos directos e indirectos, refirió el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, durante el anuncio de inversión en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (Bloque).

La séptima tienda se localizará en el corredor de Avenida de la Luz y Bernardo Quintana; e incorporará tecnologías de compra, con cajas de autocobro.

El nuevo punto de venta ofrecerá un catálogo de 45,000 artículos y productos para el hogar, así como categorías y servicios de instalación profesional.

La apertura está programada para el 2026. La inversión es parte del plan de crecimiento de la firma, el cual considera inversiones por 1,300 millones de dólares para llegar a 165 tiendas en el país.

Proveeduría local y logística

De acuerdo con la compañía, en la actualidad 80% de sus proveedores son mexicanos. Y en Querétaro están 20 de los proveedores que abastecen a las tiendas de materiales de construcción, pintura, herramientas, entre otros productos.

Para la empresa, Querétaro se ha convertido en un punto elemental en su red logística en el país, debido a que desde 2021 opera en el estado un nodo logístico que abastece a tiendas de la ciudad, así como de San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato.