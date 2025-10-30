Tetra Pak invierte más de 1,000 millones de pesos en ampliación de su planta en Mexicali

Tetra Pak, la multinacional sueca enfocada en soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, expandió su planta de Mexicali, Baja California, con una inversión superior a 1,000 millones de pesos.

A través de esta expansión, aseguró, incrementará su capacidad de producción de tapas en un 60% y permitirá integrar nuevas tecnologías de digitalización y eficiencia energética, además de fortalecer las capacidades de manufactura.

Actualmente, 35% de su producción se destina al mercado mexicano, 60% a Estados Unidos y el resto a países de Latinoamérica, informó la empresa en un comunicado.

En esta fábrica se producen anualmente más de 5,000 millones de tapas, de las cuales 20% utilizan bioresinas vegetales derivadas de caña de azúcar, además, genera empleos para 200 colaboradores.

De acuerdo con Tetra Pak, producir en México permite responder con mayor rapidez a la demanda regional, reducir los costos logísticos y minimizar la huella de carbono al evitar traslados interoceánicos.

“Esta inversión reafirma nuestra confianza en el talento mexicano y en las condiciones que ofrece Baja California para seguir creciendo de manera sostenible. México es uno de los mercados más estratégicos para Tetra Pak en el mundo”, afirmó Ramiro Ortiz, managing director de la empresa en México.

La expansión fue celebrada por autoridades locales, ya que la inversión impulsará el crecimiento industrial en Baja California.

“Celebramos que Tetra Pak continúe apostando por nuestra entidad y su gente, reafirmando el potencial que tenemos como estado estratégico para la inversión y el desarrollo”, destacó Rodolfo Andrade Pelayo, subsecretario de Gestión de la Inversión de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California.

El proyecto se enmarca en la estrategia global de Tetra Pak para fortalecer la producción responsable y promover el uso de materiales renovables, subrayó la empresa.