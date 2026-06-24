Telecom se convirtió en el “jugador 13” del Mundial 2026 y exhibió el valor del espectro: Asiet

Maryleana Méndez es una de las voces más potentes de América Latina en materia de telecomunicaciones, regulación y políticas públicas para la economía digital. Su trayectoria combina experiencia regulatoria, visión estratégica y conocimiento técnico. Su nombre ha sido participe en los procesos más relevantes de modernización para el sector telecom y TIC de la región.

Ingeniera en sistemas por la Universidad de Costa Rica y con estudios de posgrado en administración de tecnologías de información en el Tecnológico de Monterrey, Maryleana Méndez ha desempeñado funciones tanto en organismos reguladores como en espacios de representación de la industria.

Durante ocho años fue comisionada de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica, periodo en el que acompañó la apertura del mercado telecom y la expansión de los servicios de conectividad en ese país.

Ahora, ya como líder histórica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), ha impulsado el diálogo entre operadores, reguladores y gobiernos de América Latina para promover marcos regulatorios que favorezcan la inversión, la inclusión digital y el despliegue de nuevas tecnologías.

Su trabajo la ha convertido en una referente regional en los temas vinculados con la conectividad, la transformación digital, competencia, con el espectro radioeléctrico y con desarrollo de ecosistemas 5G, y un ejemplo de cómo esto todo se traduce y se combina con la vida cotidiana es el Mundial de Fútbol 2026, del que México es sede. Sólo para ejemplificar, un informe del portal TeleSemana da cuenta de que el Mundial ha cursado hasta este miércoles un total de 1,879 terabytes de datos móviles.

Maryleana Méndez comenta así la estrategia del Estado mexicano de entregar espectro gratis para soportar el tráfico móvil mundialista un mes antes del silbatazo inicial en el Azteca:

—Existen elementos en audiovisuales y pruebas en sitio para demostrar que las redes celulares han soportado el tráfico mundialista de estos días. AT&T lo ha conseguido dentro y fuera de los estadios de CDMX y Guadalajara, donde Movistar también se habría beneficiado; y Telcel se fortaleció en los exteriores del Estadio Azteca y Akron. Los operadores saltaron entonces de la banca como un nuevo jugador, además del aficionado, ¿no cree?

—Definitivamente, para que todo saliera bien, dejaron la banca y entraron al campo como un nuevo jugador: La industria y las tecnologías de información. La industria siendo el jugador 13 y las tecnologías de la información siendo el jugador 14.

¿Cómo se explica eso que ocurrió sobre las redes? Si uno abre redes sociales hoy se da cuenta de la cantidad de transmisiones en vivo que se estaban haciendo, fotografías subidas a la nube; testeos de redes, todos estos otros temas. Todo eso pasa por infraestructura y, además, pasa por espectro radioeléctrico.

Entonces, es clarísimo y está demostrado el valor del servicio que presta la industria, y por otro lado la necesidad que hay de incorporar más equipamiento y más espectro para poder soportar las altas demandas de tráfico.

—Las redes móviles están soportando el tráfico mundialista también gracias a este espectro adicional que el Estado asignó gratuita y temporalmente a la industria, unos 330 MHz a total licencias, si bien se desconoce todavía cuánto y quién en realidad echó mano de esas bandas. Relacionado con ello, ¿qué aprendizaje debería recabar la autoridad de una situación así, como la del Mundial 2026, para sus futuras asignaciones de frecuencias luego de los muchos fracasos de México por vender caro su espectro?

—Esta asignación temporal para el Mundial, por el contexto mexicano, era absolutamente indispensable por la subida del tráfico en los puntos de concentración de mayor número de personas. Es un reconocimiento a que con la infraestructura se puede atender a toda esa cantidad de personas. Es un reconocimiento efectivo de que el espectro hace una diferencia en la calidad de las redes.

Aprendimos que el espectro puede ser asignado, generar calidad a las personas y esto no genera ningún coste al Estado. Aprendimos que se requiere más tiempo de planificación, para que el operador pueda planificar mejor la entrada de los equipos y las configuraciones de la red para usar ese espectro, porque meter y retirar espectro de las redes no es hacer magia. Eso conlleva configuraciones y mucho trabajo dentro de la infraestructura.

Esto de los tiempos es importante para asignar este espectro: La preparación. El operador necesita tiempo para comprar equipos para el espectro que puede utilizar; necesita instalarlos, configurarlos, probarlos… Además de ello, necesita modificar algunos elementos en las redes para poder dirigir ese espectro. Las redes de telecomunicaciones son infraestructuras técnicamente muy complejas.

Expongo otro ejemplo sobre aprendizaje: En Panamá, durante la pandemia, se asignó espectro mediante otro formato de asignación, pero se asignó directamente. Cuando Panamá lo iba retirar, se dio cuenta que un espectro hacía muchísima falta, porque ya estaba proveyendo calidad a los usuarios y al final, lo que hizo, en algunas bandas, fue una reducción del precio y al hacer esa reducción, los operadores tuvieron acceso y pudieron continuar entregando el mejor servicio a los usuarios. Estas son enseñanzas clarísimas de cuando el espectro está disponible.

—A la vuelta de un año se conocerá qué operador, en qué lugar y cuánto espectro de este gratuito usó por motivo del Mundial y ahora mismo en el sector se cuenta que Altán llegó tarde a Guadalajara. Fuera de ello, la autoridad dejó disponibles esos 330 MHz, pero si luego se informa que el sector sólo uso una mínima parte de ello, ¿cómo debería leerse un dato así?

—Alguien tendrá que hacer la tarea del detalle fino. Si un operador hoy toma tal cantidad de frecuencias, dependerá de cuánto espectro está usando; dependerá del espectro que ya tenían puesto a su disposición en esos lugares, de los servicios que tenía prestando allí y de qué tanto equipo pudo incorporar en sus redes en tan poco tiempo, conociendo además de las frecuencias hasta el último momento donde se lo asignaron antes de iniciar el Mundial.

La industria no está en una posición de “Bueno, voy a tomar todos los 330 MHz y los voy a incorporar”. Es complejo. Primero te preguntas: ¿Tengo el equipo en esas bandas para poder incorporar? ¿Tengo dónde instalarlo? ¿Te dan facilidades para levantar torres temporales o no? ¿O tengo que usar la infraestructura pasiva que ya tengo? ¿Tengo capacidad en mi núcleo de red para poder absorber todo esto o tengo que ser más cuidadoso en ese sentido? ¿Cómo amplío esa capacidad?

No es un asunto de que yo quiero más más espectro porque sí. Es que es más espectro para dar mejor servicio, pero para ello, en la parte que el usuario no ve, está toda la implementación que se hace necesaria para poner al servicio del espectro.

Entonces, el hecho de que después nos digan que sólo se usaron 100 MHz, bueno eso fue para lo que hubo capacidad en equipamiento, en los centros de datos, en las infraestructuras de soporte y toda la complejidad que hay atrás para incorporar. Es decir, incorporar espectro tampoco es magia y por eso, desincorporarlo tampoco lo es.

El examen hoy y lo importante aquí, es el servicio final. Cómo la industria está entregando ese servicio final, en condiciones muy críticas, como la aglomeración de personas que hubo en la inauguración del Mundial en la Ciudad de México y luego en Guadalajara.

—La industria tiene la necesidad de incorporar más espectro y lo ha manifestado en las consultas públicas. El Estado lo identifica y ahora lanzó un plan de cara al 2030, con la intención de llegar a los 1,100 Megahertz de frecuencias asignadas. En número, el dato significa que México vivirá otro sexenio lejos de las recomendaciones de la UIT, pero también es una aceptación del Estado por hacer algo. ¿Qué lectura tendría usted?

—Que la autoridad haya publicado este plan, significa un reconocimiento de que hay poco espectro asignado en este momento y que es necesario plantear una hoja de ruta donde se vaya asignando paulatinamente más espectro radioeléctrico.

¿Estamos en el punto óptimo de funcionamiento? ¿Tenemos suficiente espectro no sólo para nuevas tecnologías, sino para mantener la conectividad y extenderla? Ahí es donde empiezan los cuestionamientos. Para la UIT, son 1,280 Megahertz lo recomendado y en este momento México opera con 695 MHz. México está un pelito arriba de la mitad de los Megahertz recomendados.

Esta recomendación de la UIT no es una recomendación menor. Es una recomendación basada en evidencia. México es de los pocos países del mundo, que, en lugar de subir en la cantidad de espectro, ha descendido en la disponibilidad de espectro. Eso dice que hay un problema.

La propuesta que hace la autoridad de llegar al 2030 a 1,095 MHz es una mejora, siempre y cuando ese todo ese espectro pueda ser asignado y bajo qué condiciones, para que se genere oferta y, por ende, se genere una mejor implementación de servicios. Sólo así será exitosa esa hoja de ruta.

El sólo hecho de tener un plan de espectro ya es muy positivo y el hecho de subir la cantidad de espectro también lo es. Todavía estaremos un poquito por debajo de la UIT en México, pero es importante ir subiendo la cantidad del espectro asignado, porque eso influye positivamente en muchísimas cosas de los mexicanos. Lo importante es que el recurso esté en manos de quienes pueden ponerlo al servicio de las personas.