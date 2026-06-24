Wall Street cierra mixto; S&P 500 y Nasdaq caen presionados por el sector tecnológico

Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron con una baja el miércoles arrastrados por las acciones tecnológicas, debido a la preocupación de los inversores por sus altas valoraciones.

Al cierre de la jornada, el S&P 500 perdió 7.24 puntos, o un 0.09%, a 7,358.22 unidades; el Nasdaq Composite bajó 110.40 puntos, o un 0.43%, a 25,476.64 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 182.06 puntos, o un 0.35%, a 51,848.90 unidades.

Sin embargo, la caída de los precios del crudo impulsó a las aerolíneas y otros valores del sector turístico, y el Dow Jones cerró con un alza.

Los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Irán, ante la expectativa de que más petroleros abandonen el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había comunicado a Washington que no se exigían peajes.

En tanto, el índice S&P 500 de compañías aéreas de pasajeros subió.

Las acciones tecnológicas retrocedieron, lo que focalizaba la atención en los resultados de la fabricante de chips Micron Technology, que se publicaron tras el cierre de la sesión.

La acción del diseñador de chips Cerebras Systems cayó con fuerza después de que pronosticó, en su primer informe tras salir a bolsa, que los márgenes de beneficio anuales caerían.

Otro factor que lastró la acción fue el anuncio de OpenAI de su propio chip de inferencia desarrollado internamente, denominado Jalapeño.

La preocupación por el elevado gasto financiado con deuda de las grandes empresas tecnológicas y una posible postura más restrictiva de la Reserva Federal agravaba la caída de esta semana, lo que suponía una pérdida de más de 1 billón de dólares en valor de mercado del Nasdaq 100.