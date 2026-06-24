Felipe Macías fortalece protección patrimonial con Semáforo Inmobiliario de Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, fortalece la operación del Semáforo Inmobiliario, una herramienta que permite identificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los desarrolladores, para brindar mayor certeza a las familias que buscan adquirir una vivienda, así como información que les permita proteger su patrimonio.

De acuerdo con las autoridades, entre julio de 2025 a junio de este año, a través de esta estrategia se atendieron 464 solicitudes relacionadas con trámites, autorizaciones y cumplimiento de obligaciones, para dar continuidad al proceso administrativo de 251 desarrollos inmobiliarios en diferentes puntos de la capital, con la participación de 143 desarrolladores.

Actualmente, el Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano mantiene el seguimiento de 57 fraccionamientos y 498 condominios, además de identificar desarrollos que no cuentan con las autorizaciones necesarias para constituirse como fraccionamiento o condominio, con el objetivo de que las y los ciudadanos cuenten con información confiable antes de realizar una inversión patrimonial.

Durante este periodo se emitieron autorizaciones para aquellos fraccionamientos y condominios que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, lo que contribuye a un crecimiento ordenado de la ciudad y al cumplimiento de las obligaciones por parte de los desarrolladores.

El Semáforo Inmobiliario también permitió agilizar la atención de 167 solicitudes ciudadanas relacionadas con el estatus de desarrollos, orientación jurídica e información sobre proyectos inmobiliarios. Estas acciones fortalecen la transparencia y acercan herramientas de consulta para que las familias puedan tomar decisiones informadas al momento de adquirir una vivienda.

A través del Plan Orden, la administración encabezada por Felifer Macías implementa acciones que fortalecen la legalidad en el desarrollo urbano, promueven la transparencia en el sector inmobiliario y brindan a las familias queretanas información útil para tomar decisiones con mayor certeza sobre su patrimonio.