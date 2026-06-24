Gobierno federal y AMOTAC logran acuerdo; transportistas cancelan bloqueos carreteros

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó este miércoles que autoridades del Gobierno federal llegaron a un acuerdo con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), lo que derivó en la cancelación de las movilizaciones y bloqueos en las carreteras del país.

A través de un comunicado, la SEGOB indicó que esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, sostuvieron un diálogo con dirigentes de la AMOTAC con el fin de dar seguimiento a los planteamientos presentados por dicha organización.

La reunión dio como resultado que se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención para el seguimiento institucional de los temas que aquejan al sector transportista. Entre sus demandas principales se pide mayor seguridad en las carreteras, "así como diversos trámites y procedimientos que, de acuerdo con la organización, afectan a sus agremiados", indicó la dependencia.

De acuerdo con el documento, las autoridades reafirmaron su disposición de mantener abiertos los canales de comunicación y coordinación para atender las peticiones.

Por su parte, el dirigente de la AMOTAC, Rafael Ortíz Pacheco, aseguró que con este pacto "desisten de las movilizaciones y bloqueos en las carreteras". No obstante, poco antes la Segob había difundido que la organización "únicamente realizará movilizaciones, sin bloqueos carreteros".

A su vez, el Gobierno de México refrendó su compromiso con el diálogo, la atención institucional y la construcción de acuerdos que permitan atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad por las vías pacíficas y dentro del marco de la ley.