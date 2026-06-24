Productores de Estados Unidos prevén menor volumen de cerezas para México este verano

México recibirá entre 250,000 y 300,000 cajas de cereza procedentes del noroeste de Estados Unidos durante la temporada de verano de 2026, un año en el que se prevé una menor cosecha de la fruta en esa región productora.

Juan Carlos Moreira, representante de los agricultores de cerezas del noroeste de Estados Unidos, informó que la producción de este año se estima entre 18.5 y 19 millones de cajas, frente a los 20 millones registrados en la temporada anterior.

Las cajas comerciales pueden contener poco más de 2 kilos (5 libras), de 3 kilos (8 libras) y de 8 kilos (18 libras), según la presentación disponible.

“La producción de la cosecha 2026 de cerezas del noroeste se calcula en este momento de 18.5 a 19 millones de cajas, de las cuales esperamos que lleguen a México arriba de 250,000 cajas. El año pasado hubo una cosecha de 20 millones de cajas, por lo cual este año se espera que tengamos menor disponibilidad de fruta a nivel mundial”, manifestó.

Las exportaciones al país, abundó, no han logrado alcanzar el récord histórico de más de 500,000 cajas registrado hace tres años. En 2025 se recibieron alrededor de 380,000 cajas.

Durante el anuncio del inicio de la temporada Cerezas de Verano, Juan Carlos Moreira explicó que la disminución en el volumen respecto al año pasado responde a factores climáticos.

Lo anterior,debido a que una primavera con temperaturas más altas afectó algunas regiones productoras, donde la floración no se desarrolló en condiciones ideales. No obstante, descartó afectaciones severas para la industria.

"No es un desastre... Estamos hablando de que en vez de tener una temporada récord alta, vamos a tener una cosecha donde los volúmenes están más limitados", afirmó.

Juan Carlos Moreira explicó que todavía es difícil anticipar cómo será la próxima temporada, ya que la producción comienza a definirse desde el invierno, cuando los árboles acumulan reservas de nutrientes.

Además, las temperaturas y posibles heladas pueden afectar la floración, y el ciclo natural de los árboles (lo que se conoce como alternancia) puede generar temporadas con mayor cosecha seguidas de años con menor producción.

El 95.5% de la cereza de verano en México viene de EU

Las cerezas que llegan al mercado mexicano durante junio, julio y agosto provienen principalmente de los estados de Washington, Idaho, Montana y Utah.

Aunque Chihuahua produce cereza fresca para el mercado nacional, con alrededor de 25,000 cajas anuales, y Puebla cuenta con cultivos destinados principalmente al procesamiento, la mayor parte del consumo de cereza en México depende de las importaciones.

“En México, el 95.5% de la cereza viene de importación del noreste de Estados Unidos durante los meses de verano (junio, julio y agosto). No somos autosuficientes”, puntualizó.

México es el quinto mercado de exportación para los productores del fruto de dicha región, por debajo de Canadá, Taiwán y China.

El representante de los agricultores de cerezas del noroeste de Estados Unidos explicó que el consumidor mexicano se ha familiarizado cada vez más con esta fruta, la cual ha dejado de ser un producto de nicho, al estar disponible en diversos canales de venta y, por lo tanto, al alcance de distintos segmentos de la población.

“En México, definitivamente, ha crecido el consumo al punto en donde ya se estableció como un artículo que tanto en las tiendas de autoservicio como las fruterías, los mercados municipales y los vendedores ambulantes esperan y demandan durante el verano, en los meses de junio, julio y agosto”, afirmó.

Agregó que uno de los grandes retos para los productores y exportadores de la fruta es mantener el flujo constante porque el mercado demanda mayores volúmenes.

Un árbol de cerezas produce fruta solamente una vez al año. En una cosecha alta podemos alcanzar alrededor de 24 millones de cajas.

Por lo que cuando hay menor volumen, como en esta temporada, es importante aprovechar la disponibilidad de fruta, ya que existen otros mercados que pagan más por ella, concluyó Moreira.

rrg