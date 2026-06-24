Peso mexicano pierde terreno ante el dólar y el reporte de inflación local

El peso mexicano se depreció en la sesión de este miércoles ante un avance global del dólar, mientras los inversionistas digerían cifras locales de inflación que alimentaban expectativas de una pausa monetaria prolongada del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 17.6248 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.5690 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México, esto significó para el peso una caída de 5.58 centavos o de 0.32 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense, con seis monedas, subía 0.21% a 101.59 puntos.

Durante la sesión, "el tipo de cambio presentó sesgo alcista ante el sólido comportamiento del billete verde derivado del latente entorno global de aversión al riesgo", explicaron analistas de Monex.

El dólar estadounidense avanzó por tercer día consecutivo ⁠en la jornada de mitad de semana y alcanzó un máximo en 13 meses, mientras los mercados se preparan para alzas de tasas de interés de la Reserva Federal para este año ⁠y tras una reciente ola de ⁠ventas de acciones tecnológicas que ha apoyado al dólar.

Las expectativas de una subida de tasas en Estados Unidos han seguido aumentando y las autoridades de la Fed se están mostrando cada vez más restrictivas, porque la economía se mantiene estable.

Los inversionistas también se están mostrando nerviosos por la volatilidad del mercado bursátil tras una liquidación generalizada en los sectores tecnológico y de semiconductores, lo que elevó la demanda por activos de refugio como el dólar y los bonos.

La continua incertidumbre en torno al acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán también contribuyó a impulsar el dólar, aunque los precios del petróleo caían a mínimos desde antes de que comenzara la guerra, por las señales de que más petroleros estaban a punto de salir del estrecho de Ormuz.

Se desaceleró la inflación en México

En México, el índice general de precios al consumidor se desaceleró en la primera quincena de junio más de lo previsto, aunque la inflación subyacente siguió por encima del objetivo oficial.

En la primera mitad de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11% quincenal, con lo que en su comparación anual, la inflación se ubicó en un nivel de 3.55 por ciento.

Así, la inflación a los consumidores se desaceleró desde el dato de 3.77% de la segunda quincena de mayo, y reportó su sexta desaceleración al hilo luego de ubicarse a inicios de año por arriba del objetivo del Banco de México de 3% +/-1 punto porcentual.

La atención del mercado esta ahora puesta en la próxima decisión de política monetaria del Banxico que se realizará este jueves y, según una encuesta de Reuters, el mercado espera que mantenga la tasa referencial sin cambios durante el resto de 2026 y a lo largo de 2027, después de que concluyó en mayo su ciclo de recortes.

(Con información de Reuters y Belén Saldívar.)