Cada dólar invertido en salud puede generar hasta nueve dólares de retorno: especialista

Aunque el gasto en salud representa un desembolso para los gobiernos, tiene el potencial de generar entre dos y nueve dólares de retorno por cada dólar invertido, dijo el investigador senior de IQVIA Consulting, Oscar Courtney.

“Hay evidencia de que por dólar invertido en los sistemas de salud regresa entre dos, cuatro y algunas cifras hasta nueve dólares en beneficio para la economía”, puntualizó.

Esta inversión debe destinarse a infraestructura, personal médico, así como a tecnologías y a nuevos medicamentos, entre otros usos, abundó, ya que estos últimos son una parte importante para cerrar la brecha que existe en el acceso.

Recordó que en el último estudio de IQVIA, proveedor global de análisis y servicios de investigación clínica para el sector de la salud, se encontró que la disponibilidad de medicamentos innovadores en la región es de casi seis años, en promedio. Lo aplica también para México.

Mientras que alrededor del 33% de los medicamentos o moléculas innovadoras están disponibles en el sector público en la región.

Por ello, el especialista consideró que el reto para los sistemas de salud es tener una buena planeación de los presupuestos, evaluar cada terapia y tecnología, así como definir prioridades y monitorear el gasto.

No obstante, reconoció que la inversión por sí sola no resolverá el problema, se requiere de una administración eficiente para garantizar el retorno al sistema y los beneficios para la población.

En este sentido, explicó que las alianzas público-privadas pueden seguir explorándose para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y terapias, así como para aumentar la inversión en salud.

“Estos son retos grandes que difícilmente van a ir mejorando si no hay cambios sistémicos para permitir ese cambio”, acotó.

Cabe mencionar que México es el país que menos invierte en salud entre los países de América Latina, con un gasto público equivalente al 3% de su Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un estudio de la Universidad de Duke.

Plan México empuja inversión en salud

Oscar Courtney destacó los avances logrados con el Plan México, que ha impulsado una mayor inversión en salud y ha mejorado las condiciones para acelerar los tiempos de aprobación de estudios clínicos.

No obstante, consideró que “el cuello de botella” está en el acceso a medicamentos innovadores, lo que ha retrasado la llegada de las mejores terapias a los pacientes.

“La reforma que se está haciendo para tener un sistema de salud universal es retador, pero seguramente conforme vaya avanzando vamos a ver más segmentos de la población con acceso a las terapias innovadoras”, comentó.

Resaltó que este cambio será positivo para los pacientes, ya que actualmente una parte importante de los medicamentos nuevos aún no cuenta con un buen nivel de acceso y, en muchos casos, las personas deben realizar ese gasto de bolsillo o incluso comprarlos en otros países.

“Entonces, todavía hay camino por recorrer, pero el gobierno está buscando hacer cambios para que haya más medicamentos y el paciente no tenga que pagar por esos medicamentos”, acotó.

En México, el sector público enfrenta una alta carga de padecimientos como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, por lo que los nuevos medicamentos podrían reducir los costos que implican su atención y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El investigador senior en IQVIA destacó que aproximadamente 35% de los medicamentos cardiometabólicos no están disponibles en el sector público en la región, incluido México.

rrg