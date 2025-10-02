Latinoamérica tributa por la conectividad como si esta fuera un artículo de lujo: Asiet

São Paulo.- En América Latina, los usuarios de servicios de telecomunicaciones tributan por la conectividad como si esta se tratara de un servicio de lujo o superfluo, consideró Maryleana, secretaria general en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

El discurso de la Asiet pareciera ser el mismo al de hace diez años, pero la reticencia de los gobiernos latinoamericanos a observar a la conectividad como un habilitador de desarrollo y no como una olla de dinero, provoca que esta cámara, de entre las de mayor reconocimiento en el continente, no deje de insistir en que México tiene uno de los espectros más caros de América; en que Brasil originalmente vio al Internet como un producto de valor agregado y no como uno de telecomunicaciones, para así gravarlo más caro; y que Colombia también tenía una política de hacía treinta años sobre reversión de activos intangibles, que todavía hace un lustro restó empuje a su mercado móvil.

Esos son ejemplos de porqué la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones insiste en que cambiar el razonamiento sobre inclusión, puede cambiar el rostro de la conectividad en América Latina. “Este es el gran desafío todavía”, dijo Maryleana Méndez, secretaria general en la Asiet, en una mesa de expertos que moderó otra figura respetado en el sector como es Jorge Fernando Negrete, presidente en DPL Group.

Méndez, costarricense, graduada en computación e informática; también con maestría en administración por el Tecnológico de Monterrey y de las pocas mujeres que en América dirigen una entidad telecom, insistió de nuevo en Futurecom sobre la necesidad de que los países latinoamericanos aceleren cambios los regulatorios y el diseño de políticas públicas más acordes con respecto a cada contexto nacional de telecomunicaciones para atraer así inversiones y crecer la inclusión digital.

Maryleana Méndez sabe, que, de acuerdo con la GSMA, sólo los servicios de telecomunicaciones móviles tendrían un impacto del 8% del PIB de América Latina y que éste podría ser todavía de mayor tamaño cuando aplicaciones como el Internet de las cosas se masifiquen en un siguiente nivel.

Y si bien la petición de la jefa en la Asiet para los gobiernos es la misma de hace una década, su plática tocó puntos sobre Internet de las cosas, satélites, redes privadas, ciudadanía digital y gobernanza digital, palabras que no se oían mucho hace diez años; y todo ello se hace posible con un cambio de pensamiento sobre lo que significa conectividad.

“Hoy estamos hablamos del 5G; del Internet de las cosas o de inteligencia artificial, pero seguimos sin resolver cuestiones muy básicas que arrastramos hace años (…) El costo del espectro, las cargas fiscales y los trámites con los municipios continúan obstaculizando los avances en el desarrollo de la infraestructura”, contó Maryleana Méndez contó en el Futurecom de São Paulo.

“Existe una importante oportunidad para iniciar procesos de mejora regulatoria; el punto es que hay que acelerarlos”, declaró Méndez ante el contexto que vive Latinoamérica, respecto a que economías débiles, reguladores con distintas atribuciones y políticas fiscales que poco ayudan a la certidumbre en el sector de telecomunicaciones.

El resultado está en que algunas empresas del sector están de salida en la región y otras han anunciado que tendrían comprometida su sostenibilidad financiera, si persisten los mismos niveles de tributación fiscal.

La penetración de Internet en América Latina era de 75% de la población en 2023, cuando en Estados Unidos era del 92% en el mismo año; del 78% en el año 2024 y se pronostica que sería del 85% en el año 2025.

Datos como ellos dan sentido a porqué la conferencia en la que participó la Asiet se llamó “Conectividad en Latinoamérica: Crecimiento y desafíos del mercado latinoamericano”; porque en la región persisten las cargas fiscales pesadas e infraestructuras deficientes, dos factores que limitan el avance de la conectividad.

“El desafío sigue siendo enorme, porque todavía seguimos tributando por la conectividad como si fuera un artículo de lujo”, declaró la secretaria de la Asiet.