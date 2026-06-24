República Checa busca un gol turístico; espera más de 54,000 mexicanos este año

Turismo y deporte. La Copa Mundial de fútbol de 2006, celebrada en Alemania, ocasionó que unos 26,000 mexicanos visitaran la República Checa y desde entonces la cifra va en aumento, aseguró el director de la Oficina de Turismo de ese país para América Latina, con sede en México, Petr Lutter.

La cercanía geográfica (un vuelo de una hora entre las capitales Berlín y Praga) y el costo fueron fundamentales entonces.

Ahora, 20 años después, cuando el balón vuelve a rodar, Chequia se encuentra en plena promoción turística para hacer que más mexicanos vayan a disfrutar de su cultura, gastronomía o naturaleza.

“Estamos rompiendo esquemas entre que la gente conoce Europa y ahora busca algo diferente. Ahí están los mexicanos. Nos ayuda Praga, que es una de las ciudades más visitadas de Europa y es un lugar de ensueño, es diferente por su historia, su arquitectura”, detalló el funcionario que celebra las primeras dos décadas de su oficina en este país, la cual tuvo la fortuna de abrir.

Este miércoles, México y Chequia se enfrentarán en la cancha del Estadio Ciudad de México, aunque los lazos turísticos están más fuertes que nunca. El año pasado cerca de 54,000 mexicanos visitaron el país europeo, de acuerdo con los registros de hospedaje en hoteles. Y van por más con la campaña digital que tienen en marcha con la frase: Feel Free.

—¿Qué buscan los mexicanos allá?

—Turismo cultural, buena comida, la tranquilidad que genera ser un país seguro. Les gusta que Praga es una ciudad para caminar y genera una sensación de algo único, también la gastronomía y su música.

—¿De qué ciudades principalmente?

—De la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara por la conectividad aérea directa que existe hacia Europa, lo cual facilita los viajes, porque anteriormente había que hacer una parada en alguna ciudad de Estados Unidos.

—¿Este año cómo van los flujos turísticos?

—El primer trimestre iba muy bien, pero la guerra con Irán, el alto precio del combustible y otros factores complicaron las cosas. Sin embargo, creo que vamos a crecer este 2026 y cerraremos con más de 54,000 mexicanos visitándonos cada vez con una pernocta mayor, porque ahora es de 3.5 noches y se combina con Viena o Berlín.

—¿Cuál es la relevancia de que el fútbol vuelva a ser un punto común?

—Sin duda, se trata de algo muy interesante para nuestro destino. Cuando clasificamos al torneo nos empezaron a buscar los medios de comunicación sin que nosotros hiciéramos nada porque querían información de Chequia. Con gusto la compartimos. El mundial es una gran oportunidad para hacer promoción turística.

—Celebran ahora 20 de años de presencia en México ¿cómo se siente de ello?

—El tiempo pasó muy rápido. Logramos posicionar Praga como un destino que ya buscan los turistas mexicanos a través de las agencias de viajes. La gente cuando viaja a Europa ya pide ir a Praga. La mayoría de quienes nos visitan son parejas, pero también cada vez hay más familias que incluyen a los abuelos y para todos tenemos atractivos que se pueden apreciar en nuestro sitio visitczechia.com.