Delfina Gómez llama a sumarse a la Croquetmanía; donaciones para seres sintientes hasta el 18 de julio

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha la campaña "Croquetmanía, el evento más croqueto del año", una iniciativa de participación ciudadana destinada a mejorar las condiciones de vida de perros y gatos rescatados que permanecen bajo el cuidado de asociaciones protectoras de animales y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), mientras esperan ser adoptados por una familia responsable.

La campaña estará vigente hasta el 18 de julio y convoca a la ciudadanía a donar croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado para garantizar una estancia digna a los seres sintientes que reciben atención especializada en espacios administrados por el Gobierno del Estado de México y organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de esta estrategia, se habilitaron 13 centros de acopio distribuidos en diversas regiones de la entidad, con un horario de recepción de donativos de 10:00 a 16:00 horas.

Doce de estos puntos operan de lunes a domingo: el Palacio de Gobierno, en Toluca; el Parque Ecológico Zacango, en Calimaya; el Parque Hermenegildo Galeana, en Tenancingo; el Parque Sierra Morelos, en San Mateo Oxtotitlán, Toluca; la Reserva Sierra de Nanchititla, en la comunidad de Palos Prietos, Luvianos; el Parque San Sebastián Luvianos; el Centro Ceremonial Otomí, en San Pedro Arriba, Temoaya; El Salto de Chihuahua, en San Juan Xoconusco, Donato Guerra; La Marquesa, ubicada en el kilómetro 32+200 de la carretera México-Toluca, en Ocoyoacac; el Centro Ceremonial Mazahua, en San Felipe del Progreso; el Parque Atlacomulco; y el Parque de la Ciencia-Energía, en Tlalnepantla.

El décimo tercer centro de acopio se encuentra en las instalaciones del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en Santa Cruz, Metepec, y brinda atención de lunes a viernes en el mismo horario.

La cobertura territorial de la campaña alcanza municipios del Valle de Toluca, la región oriente, la zona norte y la región de los volcanes, facilitando la participación de las y los mexiquenses sin necesidad de realizar largos traslados.

Con acciones como ésta, el Estado de México reafirma su liderazgo como la Capital Mundial del Bienestar Animal, fortaleciendo la cultura de protección, cuidado y respeto hacia los seres sintientes. La "Croquetmanía" representa un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para atender las necesidades básicas de perros y gatos rescatados, mientras encuentran un hogar mediante procesos de adopción responsable.

Numeralia

•⁠ ⁠13 centros de acopio operativos en todo el Estado de México.

•⁠ ⁠12 puntos habilitados de lunes a domingo.

•⁠ ⁠1 punto de recepción de lunes a viernes (Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Metepec).

•⁠ ⁠6 horas diarias de recepción de donativos, de 10:00 a 16:00 horas.

•⁠ ⁠18 de julio, fecha límite de la campaña.

•⁠ ⁠6 tipos de artículos aceptados: croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado.

•⁠ ⁠2 beneficiarios institucionales: asociaciones protectoras de animales y Cepanaf.

•⁠ ⁠1 objetivo: garantizar una estancia digna a los seres sintientes en espera de una adopción responsable.