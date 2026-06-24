Marcha LGBTQ+ 2026 en CDMX: Contingentes,  horarios y cambios por la fiesta mundialista

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de personas en la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”.

Este año, la movilización coincidirá con las actividades del Mundial de Futbol 2026 y con el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, por lo que autoridades y organizadores implementaron ajustes logísticos para garantizar la realización del evento y la seguridad de los asistentes.

¿A qué hora inicia la Marcha LGBTQ+ 2026 en la CDMX?

Los asistentes deberán concentrarse a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, punto tradicional de arranque de la movilización. Aunque algunos contingentes podrían iniciar su avance alrededor de las 11:30 horas, los organizadores recomiendan llegar con anticipación para facilitar el acomodo y evitar contratiempos.

La movilización contará con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Salud para labores de vialidad, atención médica y respuesta ante emergencias.

Ruta de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en la Ciudad de México

El recorrido principal mantendrá su trayecto hacia el Centro Histórico de la capital. La ruta prevista contempla el paso por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Plaza de la Constitución (Zócalo)

Sin embargo, debido a la instalación del FIFA Fan Fest y otras actividades relacionadas con el Mundial 2026, algunas dinámicas del evento tendrán modificaciones. Uno de los principales ajustes será para los carros alegóricos y vehículos participantes.

Los organizadores informaron que estas unidades avanzarán por Paseo de la Reforma, pero no ingresarán al Zócalo capitalino. Su recorrido concluirá en Reforma Norte, antes de llegar a Avenida Juárez.

Asimismo, el escenario principal y gran parte de las actividades artísticas serán trasladados a las inmediaciones de Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se desarrollarán presentaciones musicales y actos culturales. Mientras tanto, el Comité Gay Pride CDMX realizará un pronunciamiento público alrededor de las 13:00 horas en el área del Fan Fest ubicada en la Plaza de la Constitución.

¿Cómo estarán organizados los contingentes?

La marcha estará organizada por bloques para facilitar la movilidad y garantizar la inclusión de diversos sectores de la comunidad. Entre los contingentes previstos se encuentran:

Personas deportistas.

Personas con discapacidad.

Organizaciones que acompañan casos de desaparición, asesinatos y discursos de odio.

Poblaciones trans y no binarias.

Familias.

Organizaciones de la sociedad civil.

Representantes de estados de la República.

Colectivos estudiantiles.

Contingentes artísticos y de entretenimiento.

Sindicatos.

Organizaciones políticas.

Público en general.

Empresas participantes.

Carros alegóricos.

El “bloque del silencio”

La Marcha del Orgullo volverá a incorporar el denominado “tramo del silencio”, un espacio simbólico dedicado a honrar la memoria de las personas de la diversidad sexual y de género que han sido víctimas de crímenes por prejuicio, desapariciones, violencia, discriminación y abandono institucional y social.

Como en años anteriores, estará ubicado entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento +43, extendiéndose hasta el recientemente instalado memorial “Aquí nadie olvida”, un recorrido que busca mantener viva la memoria de las víctimas y reforzar la exigencia de verdad, justicia y no repetición. A través del silencio colectivo, se busca visibilizar la exigencia de justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Recomendaciones para los asistentes

Ante la expectativa de una asistencia multitudinaria y la coincidencia con actividades por el Mundial de Futbol en el Centro Histórico, los organizadores recomiendan:

Mantenerse hidratado durante todo el recorrido.

Utilizar bloqueador solar.

Llevar ropa ligera y calzado cómodo.

Portar una batería portátil para el teléfono celular.

Definir puntos de reunión en caso de asistir en grupo.

Seguir las indicaciones de autoridades y organizadores.

Resguardar objetos personales.

Utilizar transporte público debido a los cortes y cierres viales previstos.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía considerar tiempos adicionales de traslado, ya que se espera una importante afluencia de personas tanto en la marcha como en las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Niurka, Tatiana y Regina Orozco, entre los artistas confirmados

Hasta el momento, los organizadores han confirmado la participación de figuras como la vedette cubana Niurka Marcos, la cantante Regina Orozco, el grupo María Daniela y su Sonido Lasser, Tatiana y La Sonora Dinamita.

Se prevé que en los próximos días se anuncien más artistas, influencers y representantes de la comunidad LGBTQ+ que participarán en las actividades de cierre.