La tecnología sin calor PrecisionCore de Epson transforma la impresión empresarial

La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo empresarial. Las compañías enfrentan una creciente presión por operar con mayor eficiencia y responsabilidad ambiental.

En este escenario, la tecnología se consolida como un aliado estratégico para lograrlo. Desde las oficinas, la transformación ya es tangible: equipos diseñados para consumir menos energía, minimizar residuos y mantener altos niveles de productividad permiten avanzar hacia un modelo corporativo más sustentable sin comprometer el desempeño.

En ese sentido, la compañía presenta su línea de impresoras empresariales Epson WorkForce, impulsadas por la tecnología PrecisionCore, desarrollada para reducir desechos, optimizar el espacio y ofrecer alta confiabilidad.

Esta innovación forma parte de la estrategia global de Epson para preservar los recursos naturales y avanzar hacia un modelo operativo con menor impacto ambiental.

Gracias a la tecnología de impresión sin calor, las impresoras WorkForce disminuyen notablemente el consumo energético y los desechos plásticos asociados a otros métodos de impresión. Además, su eficiencia permite alcanzar altas velocidades de impresión y mantener una calidad constante, mientras que la ausencia de calentamiento reduce tiempos de espera y agiliza los flujos de trabajo.

Su diseño compacto y la incorporación de una pantalla táctil intuitiva favorecen la optimización del espacio en entornos corporativos, mientras que su bajo requerimiento de mantenimiento —debido al uso de consumibles de alto rendimiento y cabezales de larga vida útil— refuerza su valor operativo.

Con estas características, Epson lanza un mensaje claro: el futuro de la impresión exige intención. Al integrar soluciones sin calor, las empresas pueden combinar desempeño, propósito y responsabilidad ambiental, demostrando que la tecnología puede avanzar sin desligarse de la conciencia ecológica ni de la sostenibilidad del sector.

Bajo la filosofía japonesa Sho Sho Sei (tecnología eficiente, compacta y precisa), Epson considera que la sostenibilidad es el resultado directo de un diseño inteligente, tanto en la vida como en los negocios.

En México, la compañía impulsa el cuidado de los recursos naturales en cada etapa de sus procesos, mantiene alianzas con organizaciones de reforestación y apuesta por el desarrollo de soluciones que favorecen la economía circular y la descarbonización.