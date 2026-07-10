Equilibrista

El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó a sus embajadas, incluida la de México, recopilar información sobre grupos de "extrema izquierda" y "antifa". De acuerdo con The Washington Post, el secretario de Estado, Marco Rubio, busca catalogar a estos movimientos como terrorismo transnacional. La medida es parte de una estrategia de la administración de Donald Trump, que planea una cumbre con ministros de 60 países para coordinar acciones globales frente a estas organizaciones.

León

La Comisión Permanente del Congreso recibió iniciativas del Congreso de Guanajuato para eliminar la retroactividad perjudicial a jubilados y modificar el límite de pensiones. El recurso exige corregir el artículo 127 constitucional frente al decreto del pasado 10 de abril, que afecta a extrabajadores de CFE, Pemex, Banobras y otras entidades. Los proyectos de la Alianza Nacional de Jubilados se turnaron a comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, y de Hacienda en Diputados.

Palomitas

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, confirmó que el PVEM propuso formalmente al diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el tercer año de la LXVI Legislatura. Monreal aseguró que la mayoría parlamentaria respetará la ley y la decisión del Partido Verde, destacando la unidad y la buena coordinación con Carlos Puente. Asimismo, recordó que previamente se respetó la legalidad con el PAN al definir sus propuestas.