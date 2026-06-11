STPS blinda 19 estados contra trabajo infantil, capacita a inspectores con enfoque de derechos humanos

En la víspera del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puso en marcha una estrategia de capacitación que impacta de manera directa en 19 entidades federativas del país, con el objetivo de homologar los criterios de inspección y vigilancia en los centros laborales para erradicar el trabajo infantil y regular el empleo adolescente.

De acuerdo con la dependencia laboral, un total de 421 servidoras y servidores públicos recibieron instrucción técnica sobre la aplicación del Protocolo de Inspección para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger el Trabajo Adolescente en Edad Permitida. Esta medida busca corregir las asimetrías institucionales en casi el 60% del territorio nacional, reforzando los mecanismos de supervisión en estados donde la vulnerabilidad de los menores en sectores productivos suele ser más alta.

La estrategia se coordinó a través de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) , convocando a la Red Nacional de Comisiones Locales. La capacitación estuvo a cargo de Daniel Fernando Ramiro Reyes, subdirector de Supervisión de la Actividad de Inspección de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la STPS , quien detalló las directrices operativas que los inspectores deben seguir en campo.

El enfoque normativo reportado por la autoridad laboral no solo se limita a la detección de infracciones, sino que pretende establecer un puente de coordinación interinstitucional para la canalización de casos. Según el documento oficial, "el protocolo establece criterios y mecanismos de intervención sustentados en la normatividad vigente y en un enfoque de derechos humanos, reconociendo a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos". Asimismo, "fortalece las herramientas de las autoridades para garantizar condiciones de trabajo seguras y legales para las personas adolescentes que laboran en edad permitida".

Con este despliegue en 19 estados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca institucionalizar una respuesta uniforme ante un problema estructural. Al respecto, la dependencia federal señaló que con estas acciones "reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como para proteger los derechos de las y los adolescentes trabajadores, contribuyendo a la construcción de un país más justo e incluyente para la niñez y juventud mexicanas".