México deposita ratificación del convenio 176 de la OIT sobre seguridad en minas

En el marco de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se desarrolla en Ginebra, Suiza, el gobierno de México formalizó el depósito del instrumento de ratificación del Convenio número 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un documento enfocado en la seguridad y salud en las minas.

Con este procedimiento, el Estado mexicano concluye el proceso administrativo internacional luego de que el Senado de la República aprobara la ratificación de dicho acuerdo en noviembre pasado. La medida establece directrices globales aplicables a la industria extractiva del país.

La minería está catalogada por la OIT como una actividad de alta siniestralidad, pues aunque representa el 1% de la fuerza laboral global, concentra cerca del 8% de los accidentes mortales en los centros de trabajo.

El Convenio 176, adoptado originalmente por el organismo internacional en junio de 1995, mandata a los países firmantes a estructurar políticas de inspección, vigilancia y capacitación constante. Entre las obligaciones técnicas derivadas de este marco se encuentran el diseño de vías de salida independientes en operaciones subterráneas, sistemas de ventilación adecuados, dotación de equipo de protección personal sin costo para el empleado y la implementación de registros de control del personal en subsuelo.

La aplicación de esta normativa internacional se complementará con las acciones operativas internas. Previamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía suscribieron un acuerdo de colaboración institucional con el fin de coordinar las inspecciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en las concesiones mineras del territorio nacional.

De acuerdo con las reglas de la OIT, el Convenio 176 entrará en vigor de manera oficial para México 12 meses después de la fecha en que se realizó este depósito formal ante la oficina internacional.