Safe PropTech impulsa su expansión y fortalece su modelo de inversión inmobiliaria estratégica en México

Ciudad de México, octubre de 2025.- Desde su lanzamiento, Safe PropTech ha tenido una trayectoria ascendente que la posiciona como una de las firmas emergentes más destacadas en el sector inmobiliario mexicano. A través de una propuesta basada en estrategia, análisis de mercado y acompañamiento personalizado, la empresa ha logrado captar la atención de inversionistas y profesionales del sector en todo el país.

Uno de sus hitos más recientes es la apertura de una nueva oficina en Puerto Vallarta, como parte de su plan de expansión nacional. Este paso refuerza su presencia en plazas estratégicas, con miras a consolidarse como un referente en inversión inmobiliaria segura, rentable y profesional.

Además, Safe PropTech ha sido aceptada como miembro de organismos clave como Coparmex y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), fortaleciendo su red de alianzas y reafirmando su compromiso con la ética y la calidad en el sector.

Branded Content

Nuevas oportunidades para profesionales del sector

Safe PropTech también ha lanzado una convocatoria dirigida a profesionales inmobiliarios independientes, brindándoles la oportunidad de integrarse a la marca y acceder a un modelo de negocio estructurado, con respaldo estratégico, formación continua y beneficios operativos.

Con este modelo, la empresa busca construir una red nacional de consultores que operen bajo estándares de calidad, con acceso a herramientas tecnológicas, análisis de mercado y acompañamiento integral para sus clientes.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, esta iniciativa ya está generando expectativa dentro del sector, al representar una alternativa real de crecimiento profesional con el respaldo de una marca en pleno desarrollo.

Branded Content

Digitalización del proceso inmobiliario

Además de su expansión territorial y de talento, Safe PropTech se encuentra trabajando en la integración de herramientas digitales para transformar el proceso de compra, venta y renta de inmuebles. Esta apuesta por la tecnología permitirá a los inversionistas contar con soluciones más eficientes, transparentes y seguras, haciendo que cada decisión sea respaldada por datos reales y proyecciones confiables.

Con esta visión, Safe PropTech rompe con el esquema tradicional y redefine lo que significa invertir en bienes raíces: no se trata de vender propiedades, sino de construir estrategias personalizadas que conviertan cada decisión inmobiliaria en un paso firme hacia el crecimiento financiero.