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El Economista
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Reino Unido podría intervenir en el acuerdo entre Paramount y Warner Bros Discovery

Reino Unido anunció que ⁠podría intervenir en la propuesta de adquisición de Warner Bros Discovery por parte de ‌Paramount Skydance, lo que podría retrasar la operación ⁠de 110,000 millones de dólares.

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Reuters

Reino Unido anunció este martes que ⁠podría intervenir en la propuesta de adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance Corp, lo que podría retrasar la operación ⁠de 110,000 millones de dólares, pese ⁠a que Estados Unidos y China le dieron luz verde. 

La medida supone el primer paso de un proceso que podría llevar a que el acuerdo se remita al regulador antimonopolio británico, que fue noticia en el 2023 al bloquear la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard, creadora de "Call of Duty", por valor de 69,000 millones de dólares. 

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Posteriormente, cambió de opinión después de que Microsoft modificó su plan de adquisición. 

La posible intervención de Reino Unido se conoce después de que el acuerdo ya ha sido autorizado por Estados Unidos, China, Australia, Alemania, Francia y Arabia Saudita.

Las autoridades de competencia de la Unión Europea también están evaluando actualmente la operación y Paramount tiene previsto presentar esta semana medidas para abordar las preocupaciones, lo que probablemente les ayudará a obtener la aprobación del bloque para la operación.

Cualquier retraso prolongado en Reino Unido podría tener repercusiones más amplias. 

Para ⁠demostrar su confianza en lograr una ⁠rápida aprobación regulatoria, Paramount ofreció a ⁠los accionistas de Warner Bros una "comisión por demora" de 25 céntavos por ⁠acción por cada trimestre que el acuerdo no se cierre más allá del 30 de septiembre. Esto supone unos 650 millones de dólares cada trimestre.

Paramount dijo este martes que confía en que la operación no plantee ningún problema en materia de pluralidad mediática y que sigue confiando en el calendario previsto. Warner no respondió de inmediato a una solicitud ⁠de comentarios.

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