"México ganará": Sheinbaum respalda al Tri ante Ecuador y confirma que verá el partido en la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este martes su respaldo a la Selección Mexicana previo al partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador. Además de desear éxito al equipo nacional, aseguró que confía en una victoria del Tricolor y confirmó que seguirá el encuentro junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una alcaldía de la capital.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria fue cuestionada sobre su pronóstico para el encuentro. Aunque evitó adelantar un marcador, aseguró que no tiene dudas sobre el resultado.

"Obviamente va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles", respondió entre sonrisas, luego de escuchar las apuestas de los reporteros sobre el marcador. Sin embargo, al pedirle una quiniela específica, respondió: "No, yo no puedo decir".

Sheinbaum verá el México vs Ecuador en una alcaldía de la CDMX

La presidenta informó que acudirá junto con Clara Brugada a una de las sedes habilitadas en la Ciudad de México para seguir el partido como parte de las actividades organizadas durante el Mundial 2026.

Explicó que aún analizaban entre dos alcaldías cuál sería la elegida y adelantó que el anuncio se realizaría más tarde. "Nada más al rato nos vamos a hablar con la jefa de Gobierno, porque vamos a ir juntas... ya les aviso más tarde dónde vamos. Estamos entre dos alcaldías", comentó.

Antes de concluir el tema, Sheinbaum Pardo envió un mensaje de aliento al representativo nacional. "Suerte, suerte a la Selección. Mucha fuerza", expresó.

México busca el pase a los octavos de final

El encuentro entre México y Ecuador corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la siguiente ronda del torneo.

El partido se disputará este martes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, y podrá seguirse por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN y la plataforma ViX para quienes cuenten con suscripción.

En distintos puntos del país también se instalaron pantallas gigantes para que la afición pueda seguir el encuentro, mientras que en la Ciudad de México las autoridades implementarán un operativo especial de seguridad para resguardar las zonas de mayor concentración de aficionados.