Wall Street perfila avance en la jornada y un cierre de trimestre positivo a pesar de la guerra

Los principales índices de Wall Street suben la mañana de este martes tras una apertura en terreno negativo. Los inversionistas se mantienen atentos a las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán mientras esperan la divulgación de cifras económicas clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.14% a 52,257.78 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.57% a 7,483.01 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 1.17% a 26,122.50.

El Dow Jones registró un máximo histórico de cierre ayer con el anuncio de conversaciones de Estados Unidos e Irán con mediadores, después de cuatro días de hostilidades. Más temprano este martes los inversionistas tomaban utilidades, pero la caída inicial se revirtió.

Las referencias se encaminan a cerrar un trimestre muy positivo, si bien las recientes dudas por las valuaciones exigentes en el sector de tecnología y las presiones inflacionarias por la guerra han sembrado incertidumbre entre los inversionistas, generando mayor volatilidad.

Con un entorno geopolítico menos agitado, los inversionistas esperan indicadores económicos relevantes en Estados Unidos, incluido el esperado informe mensual de empleo, que es clave al definir las proyecciones para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 caen esta mañana. Las empresas del sector de bienes raíces (-1.56%) lideran los descensos, seguidas por las de consumo básico (-1.19%). El sector tecnológico (+1.94%) lidera las alzas, con Nvidia (+1.66%) a la cabeza.

"Con el semestre y el trimestre llegando a su fin, los inversionistas en Wall Street podrán mirar atrás y sentirse optimistas por la recuperación del ritmo del S&P 500, que sumó 8 billones de dólares en tres meses", dijo Wilfredo Rodriguez, jefe de operaciones de Excent Capital.