San Luis Potosí, noveno lugar nacional por su volumen de exportaciones

Destaca el sector manufacturero y el dinamismo en la industria automotriz como resultado del impulso gubernamental a la inversión y la infraestructura.

Durante el primer trimestre de 2026, San Luis Potosí se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional por su volumen total de exportaciones con un valor de 6 mil 268.4 millones de dólares, de acuerdo con el reporte Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF), publicado hoy por el INEGI.

Este avance es resultado del apoyo integral que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha brindado a las actividades productivas, el cual se complementa con una intensa promoción para atraer mayor inversión extranjera al estado y a la modernización de infraestructura carretera y conectividad, la cual ha hecho a San Luis Potosí un destino más atractivo para el capital privado y el desarrollo industrial.

San Luis Potosí exporta sus productos mayoritariamente a Estados Unidos, país que recibe el mayor volumen de autopartes, equipos de encendido/arranque y vehículos. Le siguen en menor escala por Canadá, Reino Unido y Brasil, que importan desde manufacturas tecnológicas hasta bienes intermedios de la industria automotriz potosina.

La cifra total de exportaciones lograda por la entidad potosina representa una variación porcentual anual del 3.8 por ciento y una participación del 4.0 por ciento con respecto al total nacional.

El 99.9 por ciento de las exportaciones de la entidad corresponden al sector manufacturero. Dentro de este rubro, destaca el subsector de fabricación de equipo de transporte, el cual contribuyó con 4,505.1 millones de dólares, logrando un crecimiento anual del 4.3 por ciento y representando una participación del 9.3 puntos porcentuales en el total nacional de dicho subsector.