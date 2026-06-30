Alemania y Países Bajos toman el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia

Alemania y Países Bajos asumirán a partir de este miércoles la responsabilidad del mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia, una reorganización del dispositivo aliado en el flanco oriental que busca reforzar la capacidad de respuesta, la preparación y la defensa colectiva en la región del mar Báltico.

La transferencia de responsabilidades se ha formalizado este martes en una ceremonia militar celebrada en la localidad fronteriza de Valga, entre Estonia y Letonia, en la que el Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE) ha cedido al I Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC), con sede en la ciudad alemana de Münster, el mando táctico de las operaciones terrestres aliadas en ambos países bálticos.

El cambio se enmarca en el nuevo Modelo de Fuerzas de la OTAN, con el que la Alianza busca mantener un mayor número de efectivos en estado de alerta para responder con mayor rapidez en caso de ataque, reforzando así la estructura de mando y la capacidad de combate en el flanco noreste aliado, según ha explicado la Alianza en un comunicado.

A partir del 1 de julio, el I Cuerpo Germano-Neerlandés será responsable de comandar, en caso de activación de la defensa colectiva, las fuerzas terrestres nacionales y aliadas desplegadas en Estonia y Letonia, así como de planificar ejercicios, coordinar la integración de refuerzos y contribuir a la planificación de la defensa regional, mientras ambos países mantienen el control nacional sobre sus fuerzas armadas.

Por su parte, el MNC NE mantendrá su sede en la ciudad polaca de Szczecin y operará en Polonia y Lituania, dirigiendo y controlando las actividades y fuerzas de la OTAN a lo largo del corredor de Suwalki y las zonas circundantes en Polonia y Lituania.

"Con este traspaso, asumimos claramente la responsabilidad de Estonia y Letonia", ha afirmado el comandante del I Cuerpo Germano-Neerlandés, el teniente general Peter Mirow, quien ha subrayado que la nueva estructura permitirá preparar a las fuerzas para operar conjuntamente y garantizar una rápida integración de los refuerzos aliados en caso necesario.

Entre los presentes se encontraban el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el ministro de Defensa neerlandés, Dilan Yesilgöz, y el comandante del Mando Conjunto Aliado de Brunssum, el general Ingo Gerhartz.