Pemex reporta falla eléctrica en la refinería de Dos Bocas

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Paraíso, Tabasco, tuvo una falla eléctrica que provocó un paro de actividades este miércoles.

Según la estatal, a las 14:24 horas se presentó una falla en el sistema de cogeneración por lo que inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes llevando las plantas de proceso a condición segura.

Pemex destacó que no existió una situación de emergencia en la refinería, ni se presentaron riesgos para el personal, la comunidad o el medio ambiente cinco horas después, al informar el proceso de arranque de la planta.

En la refinería Olmeca se han sumado incidentes de distintas naturalezas que han encendido las alertas acerca de la seguridad de su operación, tanto por su ubicación a la que se acusa de no haber contado con suficientes estudios técnicos, como por la prisa de su diseño y construcción en que se pudieron haber cometido errores importantes, según expertos.

En marzo pasado ya hubo dos incidentes de gravedad en la planta. Primero se detectó un incendio que duró varias horas en la barda perimetral de la refinería. Éste dejó cinco trabajadores fallecidos, que viajaban a bordo de un vehículo operativo. Pemex y la Secretaría de Energía aseguraron que no se detuvieron las actividades en ningún momento, aunque consultores externos aseguran que esto no es posible. El fuego fue provocado por una chispa que encendió aguas de lluvia que inundaban la zona y que estaban impregnadas de aceite derramado del proceso al interior de la refinería, lo cual resulta grave, refirieron analistas del tema.

Días después, de nueva cuenta hubo alerta por incendio en la planta y si bien no hubo lesionados, en esa segunda ocasión en un mes el fuego fue provocado por el calentamiento de tambores de almacén del coque residual que se produce en la refinería, lo cual también resulta grave dadas las altas temperaturas del punto en que se ubica la refinería Olmeca.

Por lo pronto, la refinería de Dos Bocas participa en la elaboración nacional de tres petrolíferos: gasolinas Magna y Premium, diésel de tipo ecológico y coque de petróleo, que es el residuo que deja la destilación de estos combustibles ligeros.