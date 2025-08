La banda de AM y la radio no comercial acotaron sus niveles de audiencia en el primer semestre de 2025

La radio de la Ciudad de México, a nivel total de bandas de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada, tuvo un alcance combinado de 62 millones 405,598 radioescuchas alcanzados en el primer semestre de 2025.

El dato significa una disminución general del 2.22%, en un comparativo con el nivel de escuchas del mismo semestre de 2024, cuando se registraron 63 millones 828,129 oyentes alcanzados y esto sólo en el mercado del Valle de México.

Esta disminución de personas alcanzadas estuvo todavía más marcada para el conjunto de estaciones de Amplitud Modulada y para la radio no comercial, como la radio pública o social comunitaria, que se dejaron en el periodo el 11.37% de su audiencia, esto para el conjunto de la radio de AM, y el 25.25% para el segmento de la radio pública en su conjunto, tanto en AM como FM.

Todavía es temprano para conocer porqué la radio en general redujo 2.22% su audiencia del semestre y en particular el 11.37% de la radio de AM, como por ejemplos por factores como el desempeño magro de la economía en la primera mitad de 2025 o por algún otro factor de carácter estacional.

Registros de la firma de mediciones INRA también indican que la radio en su conjunto perdió empuje en los segmentos de radioescuchas con edades menores a los 18 años, al mismo tiempo que se concentró entre la población económicamente activa donde, incluso, donde presentó crecimiento.

En términos de volumen, la banda de AM perdió 1 millón 241,270 radioescuchas entre el primer semestre del 2024 y el primero de 2025; desde la marca de los 10 millones 916,438 oyentes alcanzados, hasta los 9 millones 675,168 escuchas.

Entonces, la participación de la AM en la audiencia total de la radio en la Ciudad de México se redujo ahora al 15.5% y el resto está en FM. Hace un año, el nivel de participación de la AM era del 17.1 por ciento.

La radio de espíritu no comercial, pública, indígena y social, perdió 1 millón 321,517 radioescuchas durante el primer semestre de 2025, que respecto a su propia marca significa ese 25.25% menos audiencia.

En el primer semestre del 2024, la casa INRA registró 16 estaciones de radio de este tipo en la ciudad y con una marca de audiencia sobre los 5 millones 232,855 oyentes, pero un año después el nivel se ubicó en 3 millones 911,338 personas alcanzadas y con 15 estaciones en operación durante el semestre, pues una de ellas salió del aire en el segundo semestre de 2024.

No está claro todavía si el bajón de la radio pública obedece a falta de recursos para su operación; a cambios de programación o preferencia de los públicos por otros contenidos. Se tiene el registro de que la emisora “Tropicalísima” fue la única que elevó su nivel de audiencia en doble dígito, mientras que radio Ibero cedió 5.42% su nivel de escuchas; la estación que menos perdió. El resto cayó a doble dígito de manera notable.

A contrasentido estuvo la banda de Frecuencia Modulada, sobre todo el nicho de la radio musical y de entretenimiento, a la que después siguió la radio noticiosa y hablada.

La radio musical y de entretenimiento dio una sorpresa en el semestre, al conjuntar por primera ocasión 10 estaciones con más de medio millón de personas alcanzadas en cada mes durante el periodo, cuando un año atrás se contabilizaron sólo ocho frecuencias.

Sólo esta decena de estaciones conjuntó 33 millones 578,157 radioescuchas alcanzados en el semestre, un 20% más en comparación con el primer semestre de 2024. Stereo Joya, Alfa 91.3, La Mejor y Los 40 encabezaron su segmento, a los que siguieron la Ke-Buena, La Z, Exa FM, Amor, Mix 106.5 y Radio Disney.

La radio hablada y noticiosa registró 17 millones 809,851 personas alcanzadas durante todo el primer semestre de 2025, con el Grupo Radio Fórmula como líder del segmento, luego de que a través de sus estaciones obtuvo 6 millones 596,128 personas alcanzadas. A este radiodifusor acompañaron en el listado de las estaciones más escuchadas W Radio, Imagen Radio, Heraldo Radio, 88.9 Noticias, Stereo Cien y MVS Noticias.