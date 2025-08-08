QSM presenta modelo IDM para diseñar, fabricar y comercializar semiconductores en México

QSM Semiconductores presentó el que puede considerarse el primer modelo IDM en México para diseño, fabricación y comercialización de semiconductores, el cual redefinirá el protagonismo del país en dicha industria global.

IDM refiere a la expresión inglesa Integrated Device Manufacturer. Un IDM es una estrategia mediante el que una empresa integra todas las funciones de fabricación de semiconductores dentro de su propia organización.

Alejandro Franco Rodríguez, director de QSM Semiconductores, presentó el IDM de esta compañía durante una presentación para la Secretaría de Economía.

Franco dijo que la propuesta de QSM Semiconductores puede apoyar en la consolidación de la fabricación y comercialización de semiconductores desde México. QSM tiene sede en Querétaro y colabora de forma activa con diversos clientes en los sectores médico, seguridad, Internet de las Cosas (IoT) y consumo.

Bajo este modelo IDM, QSM Semiconductores dijo buscar posicionarse como pionera en la producción nacional de semiconductores y contribuir al fortalecimiento de la soberanía tecnológica del país.

“Los grandes jugadores tardarán años en levantar nuevas plantas por la demanda de inversión, talento y know-how”, dijo Franco.

Así, QSM apuesta por el diseño y manufactura de chips legacy node, es decir, semiconductores que ya cubrieron cierto tiempo de desarrollo y que brindan un gran desempeño para electrodomésticos, dispositivos médicos, IoT, soluciones de seguridad, entre otros.

QSM Semiconductores fabricará chips de 450 nanómetros para funciones concretas o de aplicación específica, que integran múltiples soluciones en un solo circuito lo cual, explicó Franco, permite ofrecer rendimiento, ahorro y especialización.

“México va a cambiar su posición de espectador en el tema de los semiconductores, se va a convertir en un jugador real. Otros países lo han hecho, por supuesto, México también”, dijo Franco.

QSM es una empresa mexicana que inició operaciones en 2021, con enfoque en el diseño, fabricación y comercialización de semiconductores de aplicación específica.

(Con información de Nicolás Lucas)