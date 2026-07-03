México vs Inglaterra: Liam Gallagher se engancha en redes y los Tres Leones esconden su hotel en la CDMX

La previa del partido entre México e Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 ya se disputa fuera de la cancha. Mientras el cantante Liam Gallagher, líder de la banda Oasis, protagoniza una intensa confrontación con aficionados mexicanos en redes sociales, la selección inglesa decidió mantener en secreto el hotel donde se hospedará en la Ciudad de México para evitar incidentes como los ocurridos con Ecuador.

El encuentro, que definirá a un clasificado a los cuartos de final, se jugará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas. El ambiente previo al duelo mundialista se calentó luego de que Liam Gallagher y reconocido aficionado de la selección inglesa, provocara a la afición mexicana desde su cuenta de X.

El músico aseguró que Inglaterra derrotará 5-0 al Tricolor en el Estadio Ciudad de México, comentario que desató una ola de respuestas de usuarios mexicanos, quienes inundaron las redes con memes, montajes y mensajes cargados de humor.

A la polémica entre Gallagher y la afición mexicana sumó un nuevo capítulo luego de que Fher, vocalista de Maná, respondiera al exintegrante de Oasis tras su pronóstico de una goleada sobre la Selección Mexicana. A través de un video difundido en las redes sociales de la agrupación, el cantante mexicano cuestionó la predicción del británico y defendió las posibilidades del Tricolor de cara al encuentro del próximo domingo.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder con Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va, wey", expresó Fher entre risas, rematando con un "no mam...". La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de aficionados, quienes respaldaron al intérprete y continuaron la rivalidad digital que ha marcado la previa del duelo entre México e Inglaterra.

Lejos de bajar el tono, Gallagher respondió durante varias horas a distintos usuarios e incluso ironizó con la posibilidad de viajar a México para "calmarlos", alimentando una discusión que convirtió su nombre en una de las principales tendencias en el país y añadió un ingrediente extradeportivo a uno de los partidos más esperados de los Octavos de Final.

Inglaterra mantiene en secreto el hotel donde se hospedará

Mientras la polémica crece en redes sociales, la selección dirigida por Thomas Tuchel optó por reforzar las medidas de seguridad y confidencialidad antes de enfrentar al conjunto mexicano.

La Federación Inglesa decidió no revelar el hotel donde concentrará al equipo en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el descanso de sus jugadores y evitar que aficionados localicen el inmueble antes del partido.

La decisión responde a lo ocurrido días atrás con la selección de Ecuador, cuyos jugadores fueron despertados durante la madrugada por cientos de aficionados mexicanos que realizaron una "serenata" con tambores, bocinas, cláxones y motocicletas frente a su hotel. Tras ese episodio, la federación ecuatoriana presentó una queja ante la FIFA.

Aunque algunas versiones apuntan a que Inglaterra podría hospedarse en el mismo hotel utilizado por Ecuador, el Hotel The Westin Santa Fe, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Las medidas para garantizar el descanso de los Inglaterra

Además de mantener bajo reserva el lugar de concentración, la delegación inglesa implementará diversas medidas para procurar el descanso de sus futbolistas.

Entre ellas destacan el uso de tapones para los oídos, dispositivos de ruido blanco y productos naturales para facilitar el sueño durante la noche previa al encuentro. Asimismo, se contempla un reforzamiento de la seguridad en los alrededores del hotel para impedir concentraciones de aficionados.

Como parte de su estrategia logística, Inglaterra retrasará su llegada a la capital lo más posible, aunque el reglamento de la FIFA establece que las selecciones deben encontrarse en la sede del partido al menos 24 horas antes del silbatazo inicial.

El equipo aterrizará en el aeropuerto de Toluca bajo un operativo de seguridad encabezado por autoridades federales y posteriormente realizará su entrenamiento a puerta cerrada en La Cantera de Pumas, instalaciones elegidas por ofrecer privacidad antes del compromiso.

¿Qué pasa si México pierde contra Inglaterra?

El duelo corresponde a los Octavos de Final del Mundial 2026, una ronda de eliminación directa donde no existe margen para el error.

Si la Selección Mexicana pierde ante Inglaterra, quedará eliminada automáticamente del torneo, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, en tiempos extra o mediante una tanda de penales.

Al tratarse de esta fase del campeonato, el Tricolor tampoco disputaría un partido por el tercer lugar, ya que únicamente los semifinalistas tienen esa posibilidad.

Una derrota también significaría el fin del sueño de disputar el llamado "quinto partido" en una Copa del Mundo como anfitrión y marcaría el cierre del proceso mundialista encabezado por Javier "Vasco" Aguirre, obligando a la Federación Mexicana de Futbol a comenzar la planificación rumbo al Mundial de 2030.

¿Habrá puente o suspensión de clases si México avanza?

A pesar de la expectativa que genera el partido entre México e Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial sobre un megapuente, suspensión de clases o jornada de home office para el lunes 6 de julio. Tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México mantienen sin cambios el calendario escolar y las actividades laborales.

De igual forma, la Ley Federal del Trabajo no contempla un día de descanso por un triunfo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, por lo que el lunes las clases, el trabajo y los servicios públicos se desarrollarán con normalidad, salvo que alguna escuela o empresa adopte medidas internas de manera independiente.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, en uno de los encuentros más atractivos de los Octavos de Final del Mundial 2026.

El ganador avanzará a los cuartos de final. El Tricolor llega con paso perfecto y sin recibir anotaciones en el torneo, mientras que Inglaterra clasificó tras remontar su compromiso anterior con una destacada actuación de Harry Kane.

Con la tensión trasladada de las redes sociales a la logística de ambas selecciones, el partido promete ser uno de los más mediáticos del Mundial, tanto por lo que ocurra dentro del terreno de juego como por la polémica que ya se vive fuera de é