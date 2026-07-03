Bolsas de Europa cierran con ganancias; el índice STOXX 600 registra un máximo histórico

Las bolsas de Europa tuvieron desempeños positivos en la última sesión de esta semana. Las principales referencias del continente subieron y el paneuropeo STOXX 600 registró un máximo histórico, ante un cambio en las expectativas del mercado para la política monetaria.

El índice DAX de la Bolsa de Frankfurt subió 0.85% a 25,797.48 puntos, mientras que el CAC 40 de París concluyó con un avance de 0.39% a 8,508.07 puntos. El Ibex 35, de la Bolsa de Madrid, tuvo el mejor desempeño del bloque, con 0.93% hasta 19,854.30 unidades.

Por su parte, el índice STOXX 600, de las 600 compañías más representativas de la zona, se movió 0.68% hasta un nivel de 652.78 puntos, un récord de cierre. Fuera del bloque, el FTSE 100, de la Bolsa de Londres, registró una mejora de 0.25% a 10,679.03 unidades.

Los valores del sector de la defensa destacaron con subidas esta semana ante los bombardeos de Rusia en Ucrania; junto con los valores cíclicos, como industriales y servicios financieros, por la reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán que impulsa un repunte.

Al escenario de alza se sumaron los datos laborales por debajo de lo esperado publicados en Estados Unidos ayer. Las cifras aliviaron las preocupaciones por un aumento de tasas este año en la mayor economía para enfrentar las presiones inflacionarias por la guerra.