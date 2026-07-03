¿Prepago o plan de renta? El truco de los expertos para elegir el servicio celular más económico

Estar conectado a internet desde tu celular cada vez es más accesible. Actualmente existen opciones desde 100 pesos que permiten navegar sin límite por todo un mes, sin la necesidad de estar atado a planes forzosos ni pagar anualidades bajo esquemas de fianzas.

La democratización del sector obedece a la mayor competencia que existe en él, la amplía disponibilidad de alternativas de prepago y pospago y las promociones que ofrecen para seducir al cliente.

A diferencia de años atrás, hoy es posible ver planes de pospago sin plazos forzosos, con internet y redes ilimitadas, cobertura en Estados Unidos y Canadá, cashback, acceso premium a redes como YouTube, roaming sin costo (limitado) en Europa y América, así como beneficios adicionales por portabilidad.

Casi 105 millones de personas están conectadas a internet, equivalente a 86.1% de la población nacional. Con teléfono celular hay 103.2 millones de habitantes, 84.6% de los mexicanos. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares 2025, la mayoría de los internautas (97.3%) se conecta a la web a través de un celular inteligente.

Los resultados del estudio que elabora el Inegi destacan que 72.8% de los usuarios de celular usa internet a través de WiFi o con conexión móvil, 16.7% sólo por medio de WiFi y 10.5% mediante datos móviles. Esto implica que cerca de 83% se une a la web a través de la conexión de un proveedor de servicios.

¿Cuánto se gasta en servicio móvil?

La encuesta detalla que 79.3% de los usuarios opta por el servicio de prepago; 15.7%, de pospago y 0.6%, ambos. En este caso, 4.4% dijo no saber bajo qué esquema está.

El gasto mensual promedio muestra una clara tendencia a la baja, lo cual refleja que cada vez existen opciones más competitivas para los usuarios. De 2015 a 2025, en prepago, éste pasó de 224.2 a 163.7 pesos. En pospago descendió de 740.2 a 480.7 pesos y cuando se conjugan los dos, el desembolso promedio al mes disminuyó de 956.9 a 350.3 pesos.

Virginia pagaba 400 pesos al mes por dos recargas. Ella es pensionada y pasa en casa 80% de su tiempo, por lo cual consideró que el gasto era un tanto inútil. Buscó opciones y optó por otra compañía. Por promoción, en el primer año, pagará 100 pesos al mes (con portabilidad de número) por internet, llamadas, mensajes y redes ilimitadas. Posterior a ese año, el gasto aumentará a 200 pesos, la mitad de lo que venía erogando.

Armando está en una situación similar. Por más de 15 años pagó un plan. En los últimos dos, el costo fue de 599 pesos mensuales, más 200 pesos de fianza anual. Con ello tenía el beneficio de 14 Gb de internet, así como llamadas, mensajes y redes ilimitadas y como cobertura en Estados Unidos y Canadá. Buscó otras opciones más económicas y también migró a un esquema de prepago. En los primeros tres meses, el costo (sin portabilidad) fue de 150 pesos por todo ilimitado y a partir del cuarto será de 230 pesos; es decir, el desembolso anual será 66% menor.

En suma, en el mercado existen diversas opciones para los usuarios. Empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait e Izzi ofrecen distintas alternativas a los usuarios. Hay recargas desde 20 pesos y hasta de 100 pesos, estas últimas con internet ilimitado en portabilidad o 230 pesos sin ella. En los planes la historia es similar, con 100 pesos puedes tener uno, con acceso a internet incluido, aunque no ilimitado. Lo importante es saber cómo elegir la mejor alternativa.

¿Qué me conviene más?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que, antes de elegir, tengas claras tus necesidades de comunicación. Si viajas mucho, te conviene un plan con beneficios de roaming; si pasas más tiempo en casa, quizá un esquema de prepago o un plan con pocos GB te beneficie más.

La institución también sugiere comparar proveedores en cuanto a cobertura, respaldo, distribución, calidad y servicio. Quizá el más económico te ayudará a tu bolsillo, pero te dará mucha lata en cobertura o su servicio al cliente es un dolor de cabeza. “Tus necesidades y tu capacidad de pago son esenciales para elegir el mejor plan”, comenta Paulina Casso, especialista en educación financiera.

Gianco Abundz, asesor de educación financiera, considera que las recargas pequeñas de 10, 20 o 30 pesos pueden representar una fortuna al final del mes, que no se resienten al instante. En este caso, dice, quizá es mejor evaluar un plan, que, si bien implica obligaciones como la firma de un contrato, éste da orden y control a tus finanzas y, en algunos casos, beneficios adicionales.