En plena huelga renuncia el director de Patronato del Monte de Piedad

El director general del Patronato del Nacional Monte de Piedad, Rafael del Río, renunció a su cargo y su separación entrará en vigor el próximo 30 de noviembre, mientras la Institución lleva más de 40 días en huelga.

La salida del máximo ejecutivo dada a conocer este miércoles se produce justo en el momento de mayor crisis operativa y financiera de la casa de empeño. Si bien el Patronato agradeció la gestión de Del Río, su renuncia en este contexto dificulta la instalación de una mesa de negociación.

Cabe recordar que la mayoría de los trabajadores votaron por mantener la huelga y el Tribunal Federal Laboral calificó como válido el estallamiento de huelga.

Para asegurar la continuidad en la dirección de la operación —que incluye la gestión del portafolio de prendas en custodia y la atención de los procesos administrativos críticos— el Patronato ha determinado que sus miembros asumirán, de manera temporal, la supervisión directa de las diversas direcciones de la institución.

Fuentes cercanas indicaron que la prioridad de la mesa directiva será garantizar la estabilidad operativa y enfocar los esfuerzos en la pronta resolución del conflicto laboral. Paralelamente, se ha iniciado el proceso de búsqueda y selección para nombrar a un nuevo Director General, con el objetivo de incorporar un perfil que pueda enfrentar el desafío de la pos-huelga y la reestructuración interna.

La dimisión plantea un desafío inmediato al Patronato para demostrar la solidez de su estructura de gobierno corporativo y su capacidad para gestionar una crisis de doble impacto: laboral y de liderazgo.

El Nacional Monte de Piedad, con 250 años de historia, ha reiterado a sus clientes la total seguridad de sus prendas y mantiene activos los canales de información sobre medios de pago y solución de dudas a través de su sitio web oficial.