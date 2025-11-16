Trabajadores del Monte de Piedad deciden mantener la huelga; legisladores proponen conciliación

La mayoría de las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad votó a favor de mantener la huelga tras la consulta realizada del 12 al 14 de noviembre, por lo que las 302 sucursales del país permanecerán cerradas hasta nuevo aviso; la institución confirmó que el proceso de calificación de la huelga continuará ante la autoridad laboral y reiteró que las prendas en resguardo están seguras.

Cabe señalar que la huelga se ha prolongado por más de 40 días y es muestra de que hay un importante distanciamiento entre los trabajadores y la administración.

A esta dinámica se sumó un pronunciamiento del diputado local Juan Rubio Gualito, quien advirtió que el Monte de Piedad atraviesa una situación “insostenible” derivada de políticas de confrontación y falta de conciliación.

El legislador destacó la masiva participación de los trabajadores en la huelga y pidió revisar el manejo institucional. “Tras 40 días de huelga y una campaña de descalificación, el histórico recuento merece una solución inmediata”, señaló el diputado al presentar una propuesta integrada por cinco puntos estratégicos.

Entre dichos puntos planteó reparar violaciones al contrato colectivo, incluidas promociones unilaterales y prácticas discrecionales, cubrir los salarios caídos de los huelguistas, acordar el incremento salarial pendiente y abrir una nueva etapa de conciliación con representantes capacitados y confiables del Monte de Piedad.

El legislador también llamó a que la institución revise sus políticas de transparencia y rendición de cuentas, incluidas las relacionadas con el gasto, bajo una lógica de austeridad y con mayor orientación al sector social que históricamente ha justificado su existencia como institución de asistencia.

Rubio Gualito afirmó que las diputadas y diputados del Congreso capitalino están dispuestos a ofrecer sus oficios para fortalecer al Monte de Piedad y garantizar respeto a las personas trabajadoras, a quienes calificó como “las mejores aliadas” de la institución.

Mientras tanto, la administración del Monte de Piedad aseguró que mantendrá el diálogo con trabajadores, clientes y público en general, reiterando su compromiso con una pronta normalización de actividades. El desenlace dependerá de la resolución de la autoridad laboral y de los acuerdos que puedan alcanzarse en las próximas semanas.