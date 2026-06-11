Bolsa mexicana sube tras seis jornadas negativas; destaca avance de América Móvil

Las bolsas de valores de México suben con fuerza la mañana de este jueves. Los índices locales avanzan tras una racha de debilidad que se extendió por seis sesiones consecutivas, en un mercado preocupado por Oriente Medio y que asimila cifras económicas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.46% a 65,766.77 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.43% a 1,323.69 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos del gigante América Móvil, con una ganancia de 4.84% a 23.19 pesos, seguida Orbia Advance, con 2.95% a 22.36, y de FEMSA, con una mejora de 2.08% a 219.20 pesos.

Los operadores se comportaban cautelosos luego de las noticias de nuevos ataques de Estados Unidos a Irán. La mayor economía del mundo también publicó cifras de precios al productor y de nuevas solicitudes de ayuda por desempleo por encima de las esperadas.

En el aspecto local, la actividad industrial repuntó en abril más de lo ⁠previsto, en su mejor mes desde marzo de 2021, apoyada por la construcción y la manufacturas. La producción industrial de México subió 2.1% frente al mes previo y creció un 2.3% a tasa interanual.