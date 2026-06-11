Peso mexicano opera estable frente al dólar en mercado atento a la guerra de EU con Irán

El peso mexicano avanza marginalmente ante al dólar la mañana de este jueves. La divisa local muestra pocos cambios, con los operadores atentos a las tensiones en Oriente Medio y asimilando unos precios al productor sobre lo previsto ⁠en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3961 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4061 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto deja al peso una mejora marginal de un centavo, equivalente a 0.6 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4496 unidades y un nivel mínimo de 17.3785. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanzaba 0.15% a 100.10 unidades.

Los operadores se comportaban cautelosos luego de las noticias de nuevos ataques de Estados Unidos a Irán. Además, los precios del petróleo suben luego de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con tomar la isla de Jarg.

Datos clave en la sesión

En ⁠cuanto a datos, los precios al productor de Estados Unidos subieron en mayo por encima de lo esperado, impulsados por mayores costos energéticos. El índice avanzó 1.1% anual en mayo, por encima de la expectativa del mercado 0.7% e igual que el reporte de abril.

Por otra parte, las nuevas peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos marcaron un aumento de 229,000, ligeramente por encima de los 220, esperados. Este reporte ayuda a reducir el impulso del dólar, luego del impulso que recibió la semana pasada.

"Prevalece la presión al alza, dado que el tipo de cambio sigue consolidando sobre el promedio ⁠móvil de 50 días, en 17.37. ⁠La siguiente ⁠referencia se ubica en 17.50. Un rompimiento de ese nivel fortalecería la ⁠depreciación", destacó en un reporte Análisis Banorte.

En el aspecto local, la actividad industrial repuntó en abril más de lo ⁠previsto, en su mejor mes desde marzo de 2021, apoyada por la construcción y la manufacturas. La producción industrial de México subió 2.1% frente al mes previo y creció un 2.3% a tasa interanual.

El panorama para la actividad industrial sigue siendo desafiante. Las presiones de costos, la incertidumbre sobre las políticas públicas y la débil confianza empresarial probablemente seguirán pesando sobre el sector industrial en general en el corto plazo.