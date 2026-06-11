Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

Canadá dice que revisión del T-MEC irá acompañada de acuerdos bilaterales con EU

Los acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos se firmarán de forma adyacente al marco trilateral que también incluye a México.

main image

Dominic LeBlanc, ministro responsable de Comercio entre Canadá y Estados Unidos.AFP

Reuters

El ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo el jueves que se firmarán acuerdos bilaterales con Estados Unidos, además de la revisión del pacto trilateral de libre comercio que incluye a también a México, el T-MEC.

"Espero que lleguemos a acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si dichos acuerdos resuelven las cuestiones que los tres países están tratando de resolver", dijo LeBlanc en Toronto durante una conferencia.

Leblanc afirmó que también tiene previsto reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la próxima semana en Francia, al margen de la cumbre de líderes del G7.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete